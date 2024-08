Ausgestattet mit drei Plastik-Schwertern will Sammelkarten-Nerd Mike die Herzen der Beautys erkämpfen. Für ein Herz hat es am Ende gereicht: das von TV-Newcomerin und Influencerin Nelly. Gemeinsam geht es ins nerdig-schöne Sommerabenteuer "Beauty & The Nerd".

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Drei Schwerter für eine Beauty

"Wenn ich so mit meinen drei Schwertern und dem tollen Kimono ankomme, das wird zumindest ein bisschen Eindruck schinden", ist sich Sammelkarten-Nerd Mike wenige Augenblicke vor dem ersten Aufeinandertreffen mit den Beautys sicher.

Und der 24-Jährige soll Recht behalten. "Der hat ja voll viel Gepäck dabei", entfährt es Beauty-Queen Kim Virginia sofort, als sie Mike im "Zorro"-Cosplay sieht. "Der ist süß", ist Friseurmeisterin Shelly direkt angetan.

Anzeige

Anzeige

Kim Virginia outet sich als "Yu-Gi-Oh!"-Fan

Cosplay-Fan Mike zeigt Beauty Kim Virginia stolz seine "Yu-Gi-Oh!"-Sammlung. © Seven.One / Benjamin Kis

Als der Software-Entwickler die Beautys fragt, wem er seine Karten-Sammlung zeigen dürfe, packt Kim Virginia die Gelegenheit direkt beim Schopfe: "Mir auf jeden Fall, wenn du Mike heißt!" Schließlich dürfte sie der Name unweigerlich an Rapper und Reality-Darsteller Mike Heiter erinnern, mit dem die Influencerin letztes Jahr etwas am Laufen hatte.

Ironischer Unterton hin oder her, Kim Virginia ist jedenfalls Feuer und Flamme, als sie Mikes "Yu-Gi-Oh!"-Sammlung zu Gesicht bekommt.

'Yu-Gi-Oh!' O mein Gott, das ist meine Kindheit! Kim Virginia

Besonders ein Karten-Detail begeistert Kim Virginia auf Anhieb: Glitzer! "O geil! Das hab ich immer so geliebt! Ich wusste nie, was man damit macht, aber die glitzern so schön", erklärt die 28-Jährige mit funkelenden Augen.

Mike hat keine Beauty-Wahl

Doch sie ist nicht die einzige Beauty, die mehr über den Sammelkarten-Nerd erfahren will. Mikes Leidenschaft für Cosplay weckt schließlich besonderes Interesse bei Nelly, die kurz darauf Nägel mit Köpfen machen will.

Und Kim Virginia? Die will plötzlich nichts mehr von Mike wissen. Der Name ist nach der Erfahrung mit Ex-Freund Mike Heiter offensichtlich zu negativ behaftet für die Beauty.

Ich lass mich catchen. Aber Mike kann ich nicht nehmen, nie wieder, in keiner Form. Kim Virginia

So ist es Nelly, die als einzige Beauty Team-Bereitschaft zeigt. Ohne Wahl muss sich Mike seinem Schicksal hingeben. Das hatte sich der 24-Jährige allerdings anders vorgestellt. Wie er im Interview offenbart, sei er "ein kleines bisschen enttäuscht" gewesen, dass sich nur Nelly für ihn gemeldet habe.

Doch so sind die Spielregeln: Wohl oder übel ist der Stralsunder nun gemeinsam mit der Influencerin in einem Team. Werden sie sich zusammenreißen, zueinander finden und im gemeinsamen Kampf um 50.000 Euro die anderen ausstechen?

Wie sich Nelly und Mike bei "Beauty & The Nerd" 2024 schlagen, siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

Du willst nicht warten? Die Folgen kannst du sieben Tage vor ihrer TV-Ausstrahlung exklusiv bei Joyn PLUS+ streamen.

Anzeige

Anzeige

Mehr von "Beauty & The Nerd"

Keine News, Folgen oder Updates verpassen!

Alle spannenden Themen zu "Beauty & The Nerd" in diesem Sommer.