Die nächste Exit-Challenge, der nächste Auszug: Gegen das Power-Duo Babu und Killian kann sich dieses Team im Exit-Quiz nicht behaupten und muss die Villa in Folge 3 verlassen.

Das Wichtigste in Kürze "Beauty & The Nerd" geht in die nächste Runde: Seit 15. August läuft die neue Staffel auf ProSieben und auf Joyn.

Acht ungleiche Teams finden zusammen und müssen gemeinsam auf Ko Samui Challenges bestehen.

Auch in Folge 3 muss ein Team die Villa verlassen. Wen es diesmal trifft, erfährst du hier.

Wer ist noch dabei? Zu den Kandidatinnen und Kandidaten geht's dort lang.

Beef bei der Normierung: Nelly und Mike müssen in die Exit-Challenge

Die Villa hat entschieden: Mit jeweils zwei Gegen-Stimmen müssen "Deadpool"-Nerd Kilian und Kosmetikerin Babu gegen Content-Creatorin Nelly und "Yu-Gi-Oh!"-Fan Mike in die Exit-Challenge. Wer seinen Partner und dessen Welt am besten kennt und vier Fragen korrekt beantworten kann, darf bei "Beauty & The Nerd" 2024 bleiben.

Doch bei der Nominierung fliegen nicht die Fetzten zwischen den Teams, die ins Exit-Quiz müssen: Es kracht zwischen Mannheimerin Kim und Beauty-Mann Salvatore. Die Mannheimerin richtet harsche Worte gegen Salvatore und seine Aussagen, wie "Frauen sind wie Milch und Männer wie Wein".

Ich muss sagen, das Frauenbild, was du hast, gefällt mir nicht. Kim Virginia zu Salvatore

Dicke Luft zwischen den zwei Beautys. Denn für den Reality-Star Salvatore ein Angriff unter der Gürtellinie: "Sie wollte mir meine Männlichkeit wegnehmen. Sie wollten mich kaputtmachen." Am Ende kann der 30-Jährige aber doch aufatmen: Er und seine Teampartnerin Joelle entgehen der Nominierung in Folge 3 knapp.

Nelly und Mike müssen gegen Babu und Kilian in die Exit-Challenge

Die dritte Exit-Challenge steht an und jedes Team-Mitglied muss mindestens drei Fragen beantworten - und das am besten richtig, um ihr Weiterkommen in der Villa zu sichern. In der ersten Frage-Runde legt Beauty Babu mit drei richtigen Antworten mit 3:2 vor.

Film-Fan Kilian kann dann in der entscheiden Matchball-Frage den vierten Punkt zum Sieg ergattern. Für Nelly und Mike ist das das Ende ihrer nerdig-schönen Reise in Thailand und es heißt Abschied nehmen.

Für Beauty Shelly bricht mit dem Ausscheiden von Nelly, ihrer engsten Vertrauten, eine Welt zusammen.

Ich bin grad echt traurig. Sie war hier meine Bezugsperson, meine Bestie und ich hab sie so lieb. Jetzt muss sie gehen und ich bin hier alleine. Shelly über Nellys Exit

Unter Tränen verabschiedet sich die Friseurmeisterin von Nelly und lässt ihren Emotionen freien Lauf. Wer könnte nach dem Exit der Influencerin nun den Platz als Shellys neue Bestie einnehmen?

Das siehst du bei "Beauty & The Nerd" 2024: immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

