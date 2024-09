"Beauty & The Nerd" 2024: Heute Finale! Alle Infos zum großen Paar-Showdown in Staffel 5

Atemberaubende Verwandlungen in Staffel 5

Alle Umstyling-Looks im Vorher-nachher-Vergleich

Es ist das Highlight in jeder Staffel von "Beauty & The Nerd": das große Umstyling der Nerds. Auch in Staffel 5 sind die Verwandlungen unglaublich. Mehr zu den Ergebnissen erfährst du hier.