Hier findest du alle Sendetage und Sendezeiten von "Beauty & The Nerd" 2024 im Überblick. Natürlich verraten wir auch, wann und wo du die 5. Staffel in der Wiederholung, im Livestream und on demand sehen kannst.

"Beauty & The Nerd" 2024 ist gestartet!

In dieser Show prallen Welten aufeinander: Beautys und Nerds scheinen manchmal aus gänzlich unterschiedlichen Sphären zu stammen, doch bei "Beauty & The Nerd" finden sie sich in Paaren zusammen und kämpfen um den großen Sieg.

Die 5. Staffel der Erfolgs-Show ging am Donnerstag, 15. August, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn an den Start.

Alle Folgen von "Beauty & The Nerd" kannst du kostenlos auf Joyn nachschauen.

Alle Sendezeiten in der Übersicht

Du willst wissen, wann die aktuelle Folge läuft? Die neue Staffel von "Beauty & The Nerd" 2024 siehst du ab 15. August - jeden Donnerstag um 20:15 Uhr gibt es eine neue Folge auf ProSieben und auf Joyn. Hier findest du die Sendezeiten in der Übersicht.

Folge 1: Donnerstag, 15. August 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 2: Donnerstag, 22. August 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 3: Donnerstag, 29. August 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 4: Donnerstag, 5. September 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 5: Donnerstag, 12. September 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 6: Donnerstag, 19. September 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Bis wann geht "Beauty & The Nerd" 2024 heute am 22. August?

Die nächste Folge (Folge 2) der neuen Staffel von "Beauty & The Nerd" läuft heute am 22. August 2024 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn - bis 22:50 Uhr.

Alle Wiederholungen auf ProSieben und sixx

Folge verpasst? Kein Problem, jeden Freitag zeigen ProSieben und sixx die Wiederholung. Natürlich kannst du alle Folgen auch jederzeit kostenlos auf Joyn nachschauen.

Wiederholung der Folgen auf ProSieben

Folge 1: Freitag, 16. August 2024, um 01:10 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 2: Freitag, 23. August 2024, um 01:30 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 3: Freitag, 30. August 2024, um 01:40 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 4: Freitag, 6. September 2024, um 01:45 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 5: Freitag, 13. September 2024, um 03:35 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 6: Freitag, 20. September 2024, um 03:00 Uhr auf ProSieben und Joyn

Wiederholung der Folgen auf sixx

Folge 1: Freitag, 16. August 2024, um 22:10 Uhr auf sixx und Joyn

Folge 2: Freitag, 23. August 2024, um 22:05 Uhr auf sixx und Joyn

Folge 3: Freitag, 30. August 2024, um 22:20 Uhr auf sixx und Joyn

Folge 4: Freitag, 6. September 2024, um 22:25 Uhr auf sixx und Joyn

Folge 5: Freitag, 13. September 2024, um 22:20 Uhr auf sixx und Joyn

Folge 6: Freitag, 20. September 2024, um 22:20 Uhr auf sixx und Joyn

So siehst du den Livestream

Fehlender Kabelanschluss zur Primetime am Donnerstag? Kein Problem. Denn du kannst alle Folgen auch im Livestream verfolgen.

Hier geht's zum ProSieben-Livestream auf Joyn.

"Beauty & The Nerd" 2024 schon vorab sehen

Du kannst nicht bis zum Free-TV-Start von "Beauty & The Nerd" 2024 warten? Bei Joyn PLUS+ gibt es die neuen Folgen exklusiv sieben Tage vor ihrer TV-Ausstrahlung.

Mehr von "Beauty & The Nerd"

Keine News, Folgen oder Updates verpassen!

Alle spannenden Themen zu "Beauty & The Nerd" in diesem Sommer.

"Beauty & The Nerd" siehst du ab 15. August jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.