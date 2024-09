Die 4. Folge hält einige Überraschungen für die Teilnehmer:innen bereit. Was als ausgelassene Pool-Party beginnt, entwickelt sich zu einem Nachmittag voller intimer Gespräche, unerwarteter Geständnisse und humorvoller Momente.

Große Überraschung: Pool-Party in Folge 4

Ein unerwarteter Brief bringt Aufregung ins Haus: "Liebe Beautys, liebe Nerds, jetzt ist Party-Time. Gleich wartet die Pool-Party mit fetziger Musik, leckeren Drinks und witzigen Partyspielen." Begeistert machen sich alle bereit, um in ihren Bade-Outfits das "Ko-achella-Samui" zu erleben.

Die Stimmung ist ausgelassen, und es dauert nicht lange, bis die Party richtig in Schwung kommt. Bei Spielen wie "Twister" kommt es zu viel Körperkontakt, und Salvatore sorgt mit einem peinlichen Zwischenfall für Lacher:

Achtung, meine Eier gucken raus! Salvatore

Wenn die Pool-Party zur Talkshow wird

Doch abgeseilte Körperteile bleiben auch weiter Thema. Während die Musik spielt und die Drinks fließen, überrascht Pierre Beauty Kim Virginia mit seiner Offenheit: "Ich würd dir gern so einen richtig geilen Harness binden, dann brauchst du keinen BH tragen - so eine Art Verstrickung aus Seilen."

Diese reagiert verblüfft: "Wow, du stehst auf Bonding?" Pierre gibt freimütig zu: "Ich gehe gerne auf bestimmte Partys und bin eine Person, die sehr gerne in Richtung Bondage bzw. Bonding unterwegs ist." Doch Salvatore bleibt skeptisch: "Er ist halt knallhart, so wie er erzählt. Aber ob's stimmt?"

Kim teilt diese Zweifel: "Bei Pierre weiß man nie so ganz, ob das, was er erzählt, auch die Wahrheit ist, oder ob er einfach ein bisschen höher stapelt."

Intime Geständnisse und unerfüllte Wünsche

Auch das "Treppen-Trio", bestehend aus Babu, Shelly und Linda, vertieft sich in ein überraschend intimes Gespräch. "Was ist eure erogene Zone?", fragt Linda neugierig. Babu antwortet prompt: "Mein Nacken! Wenn mich da wer küsst, dann ist Feierabend." Shelly ergänzt: "Ohr." Linda lässt ebenfalls tief blicken: "Bei mir sind es die Nippel."

Doch das Gespräch wird noch intensiver, als Linda fragt: "Und? Hattet ihr schon mal einen Orgasmus von innen?" Die anderen nicken zustimmend, doch Linda überrascht alle:

Ey, wie ist das? Ich hatte generell bei Geschlechtsverkehr noch nie einen Orgasmus! Linda

Babu kann es kaum glauben: "Was? Oh mein Gott. Machst du dir's nicht selber?" Linda gesteht: "Ja, aber doch nicht von innen." Babu beschreibt die Erfahrung enthusiastisch: "Also, von innen pocht dein ganzer Körper einfach. Das ist Weltklasse." Linda ist sichtlich beeindruckt: "Oh mein Gott, ich will wissen, wie das ist."

Wie es bei "Beauty & The Nerd" 2024 weitergeht, siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

