"Beauty & The Nerd" 2024 - Nelly völlig genervt von Mike: "Gibt keine Worte mehr dafür!"

Nach der ersten Team-Challenge in Folge 3 hängt der Beauty-und-Nerd-Segen bei Nelly und Mike schief. Können sich die Content-Creatorin und der Sammelkarten-Fan zusammenraufen, um einem Exit zu entgehen?

Das Wichtigste in Kürze "Beauty & The Nerd" geht in die nächste Runde: Seit 15. August läuft die neue Staffel auf ProSieben und auf Joyn.

Acht ungleiche Teams finden zusammen und müssen gemeinsam auf Ko Samui Challenges bestehen. Eines davon bilden Sammelkarten-Nerd Mike und Beauty Nelly.

In Folge 3 will es zwischen den beiden nicht so recht harmonieren: Zunächst scheitert das Paar in der Team-Challenge , dann auch noch im Exit-Quiz.

Wer ist in Staffel 5 noch dabei? Zu den Kandidatinnen und Kandidaten geht's hier lang.

+++ Update, 29. August 2024 +++

Nach Team-Challenge: Die Nerven liegen blank!

Neue Woche, neue Herausforderungen! Und schon die erste in Folge 3 hat es in sich: In der Team-Challenge performen die Beautys Songs, doch die Nerds hören davon nichts. Trotzdem müssen sie versuchen, die Songtexte zu erkennen.

Als wäre das nicht schon schwierig genug, bekommen die Beautys durch eine Dachluke in ihrer Kabine eimerweise Bewegungsansporn in Form von Insekten, Getier, Schleim und Glitzer.

Während sich Nelly bei der Challenge richtig ins Zeug legt, wirkt Nerd-Partner Mike gänzlich verloren - und kann am Ende nur einen Songtext richtig benennen. "Ich stand da total überfordert, kann nichts hören", versucht er sich im Interview für seine schwache Leistung zu rechtfertigen.

Doch der Sammelkarten-Nerd stößt bei seiner Beauty auf Unverständnis. "Soll ich jetzt noch zu ihm gehen und ihm sagen: 'Du hast dein Bestes gegeben'? Ich kann's nicht!", reagiert Nelly einfach nur genervt. Dass Mike ihr nach der Challenge noch nicht mal unterstützend zur Seite gestanden habe, stößt der Beauty besonders sauer auf: "Es gibt wirklich keine Worte mehr dafür!"

Aus nach Folge 3: Nelly und Mike müssen die Villa verlassen

Doch das ist nicht die die einzige Bewährungsprobe für Nelly und Mike in Folge 3. Am Ende muss das Paar im Exit-Quiz um seinen Verbleib in der Villa kämpfen - mit einem weiteren Misserfolg.

Obwohl sie nach der ersten Quiz-Runde mit 2:3 nur knapp hinter ihren Kontrahent:innen Babu und Kilian liegen, können die beiden ihren Rückstand in der zweiten Fragen-Runde nicht mehr aufholen. Am Ende besiegelt ein 2:4 das Aus für die Content-Creatorin und den Sammelkarten-Fan bei "Beauty & The Nerd".

+++ Ursprüngliche News +++

Drei Schwerter für eine Beauty

"Wenn ich so mit meinen drei Schwertern und dem tollen Kimono ankomme, das wird zumindest ein bisschen Eindruck schinden", ist sich Sammelkarten-Nerd Mike wenige Augenblicke vor dem ersten Aufeinandertreffen mit den Beautys sicher.

Und der 24-Jährige soll Recht behalten. "Der hat ja voll viel Gepäck dabei", entfährt es Beauty-Queen Kim Virginia sofort, als sie Mike im "Zorro"-Cosplay sieht. "Der ist süß", ist Friseurmeisterin Shelly direkt angetan.

Kim Virginia outet sich als "Yu-Gi-Oh!"-Fan

Cosplay-Fan Mike zeigt Beauty Kim Virginia stolz seine "Yu-Gi-Oh!"-Sammlung. © Seven.One / Benjamin Kis

Als der Software-Entwickler die Beautys fragt, wem er seine Karten-Sammlung zeigen dürfe, packt Kim Virginia die Gelegenheit direkt beim Schopfe: "Mir auf jeden Fall, wenn du Mike heißt!" Schließlich dürfte sie der Name unweigerlich an Rapper und Reality-Darsteller Mike Heiter erinnern, mit dem die Influencerin letztes Jahr etwas am Laufen hatte.

Ironischer Unterton hin oder her, Kim Virginia ist jedenfalls Feuer und Flamme, als sie Mikes "Yu-Gi-Oh!"-Sammlung zu Gesicht bekommt.

'Yu-Gi-Oh!' O mein Gott, das ist meine Kindheit! Kim Virginia

Besonders ein Karten-Detail begeistert Kim Virginia auf Anhieb: Glitzer! "O geil! Das hab ich immer so geliebt! Ich wusste nie, was man damit macht, aber die glitzern so schön", erklärt die 28-Jährige mit funkelenden Augen.

Mike hat keine Beauty-Wahl

Doch sie ist nicht die einzige Beauty, die mehr über den Sammelkarten-Nerd erfahren will. Mikes Leidenschaft für Cosplay weckt schließlich besonderes Interesse bei Nelly, die kurz darauf Nägel mit Köpfen machen will.

Und Kim Virginia? Die will plötzlich nichts mehr von Mike wissen. Der Name ist nach der Erfahrung mit Ex-Freund Mike Heiter offensichtlich zu negativ behaftet für die Beauty.

Ich lass mich catchen. Aber Mike kann ich nicht nehmen, nie wieder, in keiner Form. Kim Virginia

So ist es Nelly, die als einzige Beauty Team-Bereitschaft zeigt. Ohne Wahl muss sich Mike seinem Schicksal hingeben. Das hatte sich der 24-Jährige allerdings anders vorgestellt. Wie er im Interview offenbart, sei er "ein kleines bisschen enttäuscht" gewesen, dass sich nur Nelly für ihn gemeldet habe.

Doch so sind die Spielregeln: Wohl oder übel ist der Stralsunder nun gemeinsam mit der Influencerin in einem Team. Werden sie sich zusammenreißen, zueinander finden und im gemeinsamen Kampf um 50.000 Euro die anderen ausstechen?

