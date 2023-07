"Beauty & The Nerd": Beauty Natascha im Twitch-Interview: Das sagt sie über ihre Zeit bei BATN 2023

Anzeige

So war ihre Zeit bei "Beauty & The Nerd" 2023: Im Twitch-Stream von Video-Creatorin Anissa Baddour aka "Anni The Duck" gibt Natascha exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Realityshow.

Das hat Natascha von "Beauty & The Nerd" 2023 mitgenommen

Angefangen bei ihren Streitigkeiten, zuletzt mit Influencerin Walentina, bis hin zu aufregenden Spiel-Challenges mit ihrem Teampartner Dominik: Für Natascha sei ihre Teilnahme an "Beauty & The Nerd" eine echte Achterbahnfahrt gewesen, wie sie im Interview mit "Anni The Duck" auf Twitch erklärt. In Summe sei die Friseurmeisterin aus Hanau aber über sich hinausgewachsen.

Kein Wunder, denn in der aktuellen Staffel wird die taffe Natascha von ihrem Teampartner Dominik immer wieder vor neue Problemsituationen gestellt, die es zu bewältigen gilt. Durch ihn habe die Beauty etwa gelernt, "sensibler auf Menschen einzugehen".

Im Clip: Zwischen Natascha und Walentina kracht es in der "Beauty & The Nerd"-Villa

Zitterpartie in Folge 1

Die allererste Folge von "Beauty & The Nerd" habe Natascha und Dominik besonders geprägt. Denn die beiden mussten gleich zu Beginn im Exit-Quiz um den Verbleib in der Villa kämpfen. "Das war schon krass, wenn du nicht weißt: Geht’s jetzt gleich weiter oder bist du raus?", erzählt die Beauty im Twitch-Stream. Dass sie direkt im ersten Exit-Quiz der Staffel gelandet seien, habe die Anspannung der beiden bis ins Unendliche wachsen lassen.

Doch es sollte für Natascha und Dominik nicht so weit kommen. Ihre Gegner:innen hatten sich dazu entschieden, die Show freiwillig zu verlassen. Damit konnten sie der Exit-Challenge um Haaresbreite entgehen. "Das hat so gesessen bei mir, dass ich gesagt habe: 'Ich möchte da nicht noch einmal sitzen und bangen!'", gesteht die Beauty.

Teamwork: So war die Zusammenarbeit mit Nerd Dominik

Unterschiedlicher könnten zwei Menschen nicht sein: auf der einen Seite die taffe Beauty und auf der anderen der sensible Nerd. "Es war eine harte Herausforderung, weil Dominik immer der Langsamste war", offenbart die Beauty bei "Anni The Duck".

Trotz aller Schwierigkeiten haben die beiden gekämpft und gemeinsam an sich gearbeitet, um das Beste aus ihrer Zeit in der "Beauty & The Nerd"-Villa zu machen. Obwohl Natascha "manchmal echt verzweifelt" gewesen sei, wie sie erzählt, sei sie stolz auf die Entwicklung ihres Nerds - aber auch auf ihre eigene. Beide hätten viel voneinander gelernt.

Steckt in Natascha auch eine Nerdin?

"In jedem/jeder Beauty steckt meistens auch ein:e kleine:r Nerd:in." Auch auf Natascha trifft diese Aussage zu. Genau wie ihr Nerd Dominik könne sie sich für Fantasy-Filme wie "Harry Potter" und "Herr der Ringe" begeistern. Aus diesem Grund habe sich die 31-Jährige auch für Nerd Dominik entschieden.

Und sie verrät: Früher habe sie sogar mit ihrem Bruder Playstation und Nintendo gespielt. Auch Computerspiele seien bei der Beauty hoch im Kurs gewesen. Doch wofür sich Natascha wirklich begeistern könne? "Disneyfilme!" Sie besitze sogar noch Disney-Kassetten für ihren VHS-Rekorder.

Wie es für Beauty Natascha und ihrem Fantasy-Nerd Dominik bei "Beauty & The Nerd" 2023 weitergeht, siehst du in der neuen Folge am Donnerstag, 20. Juli, auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn.