"Beauty & The Nerd" - Setty bei "Anni The Duck": Das kam völlig unerwartet!

Diese Überraschung ist Setty gelungen! Im Insta-Live von Video-Creatorin Anissa Baddour alias "Anni The Duck" macht die Beauty nicht nur die Twitch-Streamerin sprachlos, sondern gibt auch exklusive Einblicke hinter die Kulissen der 4. Staffel BATN. Außerdem erzählt die Hamburgerin, wie sich ihr Leben nach der Show verändert hat.

So kam es zu Settys Bewerbung bei BATN

Settys Bewerbung verlief etwas anders ab als üblich. Die professionelle Burlesque-Tänzerin wurde vom Management von Olivia Jones auf das Format aufmerksam gemacht. Für Setty bedeutete diese Frage erst mal eins: nachdenken. Sie selbst schaut eher wenig Reality-TV und ließ sich deshalb besonders viel Zeit für ihre Entscheidung. Doch schließlich fasste sie den Entschluss: "Ich habe Bock auf eine Runde Spaß, ich kann's mir vorstellen und ich bin dabei!” Doch nicht nur der Spaß steht bei ihr ihm Vordergrund. Setty will mit ihrer Teilnahme eine Message in die Welt senden und ihre Werte und Ansichten teilen.

Das hat sich nach "Beauty & The Nerd" in ihrem Leben verändert

Nach ihrer Teilnahme bei "Beauty & The Nerd" 2023 geht sie weiterhin ihrer Leidenschaft nach, dem Tanzen im Bunny Burlesque von Olivia Jones in Hamburg. Sie hat klare Karriereziele vor Augen, verfolgt ihre Träume und lässt sich gern auf Neues ein. "Ich bin einfach auf einer Selbstfindungsfahrt und -phase. Also versuche ich, Dinge in meinem Leben richtig zu machen, mich richtig einzuschätzen und reflektiert zu handeln mit anderen Menschen", erzählt Setty.

Teamwork: So denkt sie wirklich über ihren Teampartner Samuel

Von Anfang an arbeiten die beiden harmonisch als Team zusammen und überwinden gemeinsam alle Hürden. Sowohl Samuel als auch Setty haben sich darauf eingelassen, voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu respektieren. "Samuel ist schon ein volles Paket gewesen. Er ist ein freundlicher, herzlicher, intelligenter, gut aussehender, emotional reifer Mensch", schwärmt Setty stolz. Das Einzige, was noch Optimierungsbedarf habe, sei sein Selbstvertrauen. Kein Problem, denn Setty hat genügend Selbstbewusstsein für zwei.

Im Insta-Live erklärt Setty:

Ich glaube, dass Samuel und ich das perfekte Team waren, weil wir uns unglaublich gut ergänzt haben. Setty

Funkt es zwischen Flo und Setty?

Erst Alex und Mike, jetzt Setty und Flo: In der "Beauty & The Nerd"-Villa 2023 knistert es mal wieder gewaltig. Vor allem nach dem Umstyling nähern sich Astro-Nerd Florian und die Burlesque-Tänzerin immer weiter an. Die Beauty klärt auf: "Während der gesamten Show waren Flo und ich von Anfang an auf einer Flirt-Basis. Florian hatte keine Probleme mit Kommunikation und das zieht mich unglaublich an."

So sprachlos war "Anni The Duck" schon lange nicht mehr

Mit diesem Gast hat Video-Creatorin Anissa Baddour nicht gerechnet. Male-Beauty Chris ist bei Setty zu Besuch und entscheidet sich spontan dazu, über seine Erfahrungen in der Villa zu sprechen. Ein Thema liegt dem Kölner ganz besonders am Herzen.

Gemeinsam mit Setty spricht er über die Challenge in Folge 5, die bei vielen Kandidat:innen für großen Aufruhr sorgte. Als sich die Beautys in Nerds verwandeln sollten, war die Stimmung sehr angespannt. Überholte Klischees und alte Traumata wurden thematisiert und neu aufgerollt.

Chris will klarstellen: "Man kann das ja weit gefächert sehen. Wir hatten die Aufgabe, uns als Nerds zu verkleiden. Jetzt ist die Frage: Was ist für einen überhaupt ein Nerd? Für mich […] war jeder einzelne Charakter, der dort als Nerd bezeichnet wurde, kein Nerd. Da habe ich andere Bilder im Kopf."

Wie es für Beauty Setty und Mittelalter-Nerd Samuel bei "Beauty & The Nerd" 2023 weitergeht, siehst du im großen Finale am Donnerstag um 20:15 auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn.