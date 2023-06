Bei "Der Talk danach" treffen Cosplay-Nerd Cao und seine Beauty Luisa erstmals seit vier Monaten wieder aufeinander. Erfahre hier, wie das Wiedersehen war und ob sich Cao Luisas Ratschläge zu Herzen genommen hat.

Anzeige

Das #BeautyNerd-Team Cao und Luisa schafften es bei "Beauty & The Nerd" 2021 bis ins Finale und ergatterten den zweiten Platz. Seit Ende der Dreharbeiten zur Staffel sind inzwischen vier Monate vergangen und in "Der Talk danach" ist die Spannung entsprechend groß.

Vom Beauty-Cao wieder zurück zum Cosplay-Cao?

Bei "Der Talk danach" begrüßt Cao strahlend und schick gekleidet die anderen "Beauty & The Nerd"-Paare und posiert nochmal vor der Kamera. Auf Anhieb fällt auf: Ganz wollte er sich von seinem Nerd-Outfit nicht verabschieden.

Der Cosplay-Fan bestätigt gegenüber dem Moderator Christian Düren, dass trotz des Umstylings immer noch ein Gamer in ihm schlummert: "Ich war vom Umstyling nicht so überzeugt, weil ich gemerkt habe, das Nerd-Sein beschränkt sich ja nicht nur auf die Kleidung." Dennoch hat er die optimale Zwischenlösung für sich gefunden: "Wenn es Anlässe gibt, trage ich das Zeug, aber wenn ich Zuhause sitze vor dem Rechner, dann mache ich mir die Haare nicht."



Anzeige

Anzeige

Endgegner Körperhygiene

Im Laufe der Zeit kam bei "Beauty & The Nerd" ein weiteres großes Thema bei Cao auf: seine Körperhygiene. Etwas, womit seine Beauty Luisa zu kämpfen hatte. Durch die Blume gab sie ihm zu verstehen, dass sie sich über einen vermehrten Einsatz seines Deos freuen würde.

In "Der Talk danach" erklärt Cao: "Das größte Problem ist, dass ich von Natur aus ein sehr, sehr fauler Mensch bin."



Die Bett-Geschichten von Cao

So sehr sich Luisa und Cao in puncto Körperhygiene unterschieden, beim Thema Bett-Geschichten sprechen beide scheinbar die gleiche Sprache. Denn das Thema Sex hat bei "Beauty & The Nerd" 2021 vor allem Reality-Sternchen Luisa sehr beschäftigt. Auch mit Nerd Cao hat sie sich darüber hin und wieder intensiv ausgetauscht und war dabei sehr überrascht über all seine bisherigen Erfahrungen. Als sie in "Der Talk danach" einige Beispiele nennt, fragt sie Moderator Christian Düren, ob sie den ganzen Geschichten Glauben schenken kann. Luisa erwidert, dass sie zwar zuerst ein bisschen skeptisch war, sie jedoch für wahr hält.

Im Zuge dessen wird natürlich auch das Thema "Spirale für Männer" aufgegriffen. Denn diese wird von Nerd Cao in der Sendung als Verhütungsmittel genannt, was nicht nur bei seinen "Beauty & The Nerd"-Mitstreiter:innen ganz schön für Verwirrung sorgte.

Das könnte dich auch interessieren: