Im Reality-TV-Podcast "Blitzlichtgewitter" spricht Beverly über die zahlreichen Ereignisse der 4. Folge. Was sie zum großen Umstyling mit Thomas Rath sagt, welcher Nerd ihr mit seinem neuen Look am besten gefällt und am wen sie ordentlich Kritik austeilt, liest du hier.

"Ich konnte Brenda komplett verstehen"

Großes Thema der 4. Folge: das Drama rund um Anime-Nerd Mike und Beauty-Küken Brenda. Mikes Ausraster nach der Exit-Quiz-Nominierung in Folge 3 hatte die bereits angespannte Stimmung nur noch weiter aufgeheizt.

Für Beverly ist klar: "Mit dem Einzug von Alex hat Mike das Ziel aus den Augen verloren." Die Make-up-Artistin findet Brendas Verhalten nachvollziehbar. Mike habe sich teilweise "absolut danebenbenommen" und es seiner Beauty so unnötig schwer gemacht. Dabei sei nicht nur Brenda mehrmals auf den 20-Jähringen zugegangen, auch von außerhalb habe es immer wieder Versuche gegeben, die beiden wieder näher zueinander zu bringen.

Beverly über die offene Nominierung in Folge 4

Die Hilfe kam offensichtlich zu spät: Das Küken-Team wurde in der offenen Nominierung rausgewählt. Für Beverly sei klar gewesen, Brenda und Mike in der offenen Nominierung zu wählen. "Ein Team, das schon am Bröckeln ist, sollte eher gehen als ein Team, dass sich nicht mehr miteinander unterhält", begründet die Beauty ihren Schritt.

Das damit auch die große Lovestory von Mike und Pink-Nerdin Alex zu Ende gehen würde, habe Beverly nicht allzu sehr gestört. Sie habe die beiden am Anfang noch "ganz süß" gefunden, doch das "Rumgeknutsche" sei ihr dann irgendwann einfach zu viel geworden.

Beverly ist von Dominiks Umstyling fasziniert

Das Highlight der Folge war das große Nerd-Umstyling mit Modedesigner Thomas Rath. Wie Beverly bei "Blitzlichtgewitter" verrät, habe sie Fantasy-Nerd Dominik mit seinem neuen Look am meisten begeistert. Der einst schüchterne Dominik mit roter Mütze und Harry-Potter-Zauberstab habe die Beauty mit seiner neuen offenen und direkten Art "glatt vom Hocker gerissen".

Der Moment, als Dominik aus der Schattenwand hervorgetreten sei, sei Beverly besonders in Erinnerung geblieben. "Dann kommt er da raus wie ein komplett neuer Dominik und da war für mich auch klar: Es ist zwar nicht mein Nerd in dieser Show, aber ich finde es wahnsinnig schön, dass dieses Experiment wirklich was bringt!"

Beverly: "Alex hat jemanden den Platz im Umstyling geklaut"

Von Alex' Umstyling waren wohl mit die meisten in der Villa positiv überrascht. Die Pink-Nerdin selbst wünschte sich aber ganz schnell ihren alten Look zurück.

"Ihre Reaktion war leider ein bisschen abwertend und ich finde das sehr schade”, so Beverly. Für sie sei Alex im Umstyling fehl am Platz gewesen. "Es gab auch hier Kandidaten, die wirklich mal sehen wollten: Was kann ich aus mir machen, wie finde ich mich danach, wie kann ich eigentlich Sachen kombinieren?", begründet Beverly ihre Meinung. Ihr zufolge habe Alex das Experiment "Beauty & The Nerd" verfehlt und "jemanden den Platz im Umstyling geklaut".

