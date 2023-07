"Beauty & The Nerd" 2023: Alles, was du über das große Finale in Folge 6 wissen musst

Das Wichtigste in Kürze Das große Finale der 4. Staffel von "Beauty & The Nerd" wirft seine Schatten voraus. Alle wichtigen Infos dazu bekommst du hier.

Wer ist bei "Beauty & The Nerd" 2023 dabei? Diese Kandidatinnen und Kandidaten wagen das Abenteuer.

Du willst noch mehr über die Beautys erfahren? Hier findest du ihre Instagram- und Tiktok-Accounts.

Das Finale rückt in großen Schritten näher. Und damit auch die Frage: Welches Team gewinnt "Beauty & The Nerd" 2023 - und damit das Preisgeld? Alles Wissenswerte rund um das Finale von Staffel 4.

Das Finale rückt näher

Diesen Tag kannst du dir schon mal rot im Kalender markieren: Das große "Beauty & The Nerd"-Finale wird am 3. August 2023 ausgestrahlt. Dann zeigt sich, welches Team die 4. Staffel am Ende für sich entscheidet.

Nach fünf Wochen Partnerschafts-Intensivkurs kämpfen sich die Kandidat:innen von "Beauty & The Nerd" 2023 im großen Finale an die Spitze. Im Endspurt warten die letzten Spiel-Challenges auf die Paare - es ist noch einmal echtes Teamwork gefragt.

Die ausgeschiedenen Nerds kommen zurück - mit neuen Looks!

Ein weiteres Highlight wartet im Finale: Alle ausgeschiedenen Nerds kommen zurück in die "Beauty & The Nerd"-Villa - und zwar komplett umgestylt! Wie werden die Kandidat:innen auf ihre Typveränderungen reagieren?

Sendezeiten und Sendetermine des Finales

Das "Beauty & The Nerd"-Finale 2023 läuft in Folge 6 im TV: am 3. August 2023 um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn. Hier findest du weitere Infos zu den Sendezeiten und Sendeterminen.

Wer gewinnt "Beauty & The Nerd" 2023?

Die Frage, welches Spielpaar den Sieg der 4. Staffel einheimst, entscheidet sich in Folge 6. In einer letzten kniffligen Challenge müssen die Teams ihr Können noch einmal unter Beweis stellen. Wer wächst ein letztes Mal über sich hinaus - und nimmt Titel samt Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro mit nach Hause?

Diese Teams schaffen es ins große Finale

Du willst wissen, welche Spielpaare es bereits in die Final-Folge von "Beauty & The Nerd" 2023 geschafft haben? Kein Problem! Als Abonnent:in von Joyn PLUS+ kannst du exklusiv die nächste Folge 5 als Preview streamen.

"Beauty & The Nerd" siehst du jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn.