"Beauty & The Nerd" 2023: Das haben Setty und Samuel mit dem Preisgeld vor

Das Wichtigste in Kürze Die Reise bei "Beauty & The Nerd" ist vorbei. Im exklusiven BATN-Interview sprechen Setty und Samuel unter anderem darüber, was sie mit ihrem Preisgeld vorhaben.

Hier kommst du zu den Porträtseiten von Setty und Samuel.

Du hast das Finale verpasst? Kein Problem! In der Prosieben-Mediathek und auf Joyn kannst du alle Folgen nachschauen.

Anzeige

Mit Teamwork zum Ziel: Setty und Samuel schnappten sich den Sieg in Staffel 4. Im exklusiven "Beauty & The Nerd"-Interview verraten die beiden, was sie mit ihrem Preisgeld geplant haben. Außerdem gibt Mittelalter-Nerd Samuel preis, wie es mit der großen Liebe nach der Show aussieht!

"Auf der Reeperbahn nachts um halb 1"

Samuel und Setty stehen auch nach "Beauty & The Nerd" 2023 in Kontakt. Und nicht nur das: Samuel habe Setty sogar mehrere Male auf der Reeperbahn besucht, wo er bei einer ihrer Shows Gast gewesen sei.

Auf unsere Frage, wie Samuel der Besuch auf der Reeperbahn gefallen habe, antwortet er mit einem verschmitzten Lächeln: "Sie haben leider keinen so guten Metal-Club." Doch Setty kontert: "Wir haben ein paar Metal-Clubs, aber das nächste Mal komme ich einfach mit dir raus." Scheint so, als hätten Burlesque-Tänzerin Setty und Ritter Samuel ihre Beziehung auch nach der Show aufrechterhalten können.

Anzeige

Anzeige

Samuel im siebten Himmel

Samuel verrät uns, dass er in Sachen Liebe große Fortschritte gemacht habe. Hat der Prinz einer neuen Dame den Hof gemacht? Und wie!

Samuel spricht darüber, dass er bereits seit einem Dreivierteljahr mit seiner holden Dame zusammen und ihr sogar bis nach Köln gefolgt sei, wo die beiden glücklich zusammen residieren.

Anzeige

Das planen Setty und Samuel mit ihrem Preisgeld

Setty offenbart, dass sie mit dem Preisgeld eine Investition in ein Hausboot kommendes Jahr plant. Die Hamburgerin habe dafür bereits ihren Bootsführerschein gemacht. "Es soll schon ein 15 bis 20 Meter langer Stahlverdränger sein", erklärt die Beauty.

Für große Dinge hat Setty anscheinend eine besondere Vorliebe. "Ich habe mir für meinen Job ein riesengroßes Martini-Glas gekauft, in dem es mich zu sehen gibt, wie ich mit Champagner dusche", erzählt die Burlesque-Tänzerin weiter.

Dagegen gibt sich Mittelalter-Nerd Samuel bodenständig und erzählt, dass er einen Teil des Geldes bereits in seine große Liebe investiert habe. Konkret habe er von dem Preisgeld den Umzug bezahlt und mit seiner Liebsten im kommenden Jahr einen großen Urlaub geplant. Wir können gespannt sein, wohin es für die beiden Turteltäubchen geht.

Das könnte dich auch interessieren: Wie Setty und Samuel ihre Zeit in der BATN-Villa erlebt haben.

Alle Folgen von "Beauty & The Nerd" 2023 kannst du dir jederzeit kostenlos in der ProSieben-Mediathek und auf Joyn ansehen.