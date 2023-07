"Beauty & The Nerd" 2023 - Dominik spricht endlich Klartext: Das störte ihn an seinem Umstyling

Anzeige

Nerd Dominik packt aus! Im Reality-TV-Podcast "Blitzlichtgewitter" spricht er über seine große Veränderung beim Umstyling und gewährt persönliche Einblicke in Folge 5 von "Beauty & The Nerd" 2023, in der sich alles um das große Nerd-Makeover mit Thomas Rath dreht.

Spieglein, Spieglein an der Wand: Wer ist der schönste Nerd im ganzen Land?

Als Dominik sich das erste Mal nach seinem Umstyling in Folge 4 gesehen hatte, traute er seinen Augen kaum. "Also ich bin echt geflasht gewesen! Ich habe überhaupt nicht gewusst, was mich erwartet und wie ich dann aussehe. Als ich dann in den Spiegel gesehen hab, dachte ich nur: 'Wow! Was? Das kann nicht ich sein!'", erzählt der Harry-Potter-Fan ganz stolz. Doch eine Sache habe ihn dann doch gestört: sein glatt rasiertes Gesicht. Zum Glück war er mit seinem Leiden nicht allein, denn Mittelalter-Nerd Samuel teilte sein Schicksal. Aber wie man ja bekanntlich weiß: Geteiltes Leid ist halbes Leid.

Im Clip: So krass hat sich Dominik nach seinem Umstyling verändert

Auch nach seiner Teilnahme bei "Beauty & The Nerd" habe Dominik durchweg nur positives Feedback über sein neues Ich erhalten. Auch seine Mama und sein Stiefvater seien total begeistert gewesen.

Dominik ist stolz auf seinen neuen Look und überzeugt, diesen neuen Style weiterhin zu tragen: "Mir hat der Look richtig gut gefallen. Ich habe mich zwar erst anfreunden müssen, aber das hat vielleicht daran gelegen, dass mir mein Bart genommen wurde."

So krass hat sich Dominik verändert

Einen Klaps auf Settys Po, der erste Kuss mit gleich zwei Frauen und erste Annäherungsversuche: All das wäre vor ein paar Wochen für Dominik noch undenkbar gewesen. "Dass ich hier meinen ersten Kuss kriege, damit habe ich nicht gerechnet", erzählt der Nerd aufgeregt.

Während der gesamten Zeit in der "Beauty & The Nerd"-Villa hat Dominik eine langsame, aber stetige Entwicklung durchlebt. Anfangs geplagt von Selbstzweifeln schafft er es, gemeinsam mit seiner Beauty Natascha aus sich herauszukommen und immer weiterzukämpfen.

Vor allem nach dem Umstyling und einem Schubs in den Pool habe er "eine Wiedergeburt" erlebt. "Das habe ich auch in dieser Zeit gemerkt, auch nach dem Umstyling, als ich dann diese neuen Klamotten bekommen hab. Ich habe mich wie ein neuer Mensch gefühlt und ich will das auch weiterhin umsetzen", sagt Dominik.

Dominik über Alex' "Rückstyling"

Nach dem Umstyling ist vor dem Umstyling! Nicht alle waren so zufrieden mit ihrer Veränderung wie Dominik. Obwohl sie sehr viele Komplimente von den anderen Kandidat:innen erhielt, war Nerdin Alex sichtlich unglücklich mit ihrem neuen Look. Sie machte in der Villa keinen Hehl aus ihrem Vorhaben, sich ihre Haare erneut pink zu färben, sobald sie wieder zu Hause sei.

So lange konnte sie aber dann doch nicht warten. Alex griff umgehend zu Farbe und Pinsel. "Ich dachte mir so: 'Was, jetzt schon?'", erzählt Dominik im Reality-TV-Podcast "Blitzlichtgewitter". Als die anderen von ihrer Aktion Wind bekamen, traf sie nicht unbedingt auf Zustimmung.

Die große Entscheidung in Folge 5

"Ich hatte keine Ahnung, für wen sie sich entscheiden", erzählt Dominik. Er und seine Beauty Natascha haben es dennoch geschafft: Sie sind im Halbfinale.

Am Ende von Folge 5 mussten die anderen Teams entscheiden, welches Paar als letztes ins Halbfinale einziehen durfte: Alex und Chris oder Dominik und Natascha. Da Alex ihrer Meinung nach nicht richtig mit dem Projekt umgegangen sei, fiel die Wahl letztentlich zugunsten von Dominik und Natascha.

Überglücklich bereiten sich die beiden nun auf das Finale in Folge 6 vor.

Zum ersten Mal kann ich sagen: Ich bin stolz auf mich! Dominik

Ob Dominik gemeinsam mit seiner Natascha im "Beauty & The Nerd"-Staffelfinale 2023 den Sieg einheimsen kann, siehst du am Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn. Du willst nicht warten? Als Abonnent:in von Joyn PLUS+ kannst du schon jetzt die Final-Folge vorab streamen.