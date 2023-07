"Beauty & The Nerd" 2023 - Dominiks Umstyling rührt Natascha zu Tränen!

Anzeige

Natascha Beil ist der Inbegriff von Selbstbewusstsein. Doch bei einem Thema wird die taffe "Beauty & The Nerd"-Kandidatin heute noch emotional …

"Ich bin eine sehr starke Persönlichkeit"

Seit ihren "Germany's Next Topmodel"-Zeiten hat sich Natascha sehr verändert. Mittlerweile hat die Friseurmeisterin ihre rote Haarfarbe gegen Blond eingetauscht - und kämpft in der 4. Staffel von "Beauty & The Nerd" um den Sieg. "Ich bin ein Charakter, der immer auffällt, wenn er da ist", gibt sich die Beauty selbstbewusst im Interview mit "red.".

Ich bin eine sehr starke Persönlichkeit. Natascha

Doch bei einem Thema wird die taffe Beauty heute noch emotional: Die krasse Verwandlung ihres Nerds Dominik haut Natascha um.

Im Clip: So krass hat sich Fantasy-Nerd Dominik nach seinem Umstyling verändert!

Natascha über Dominiks Umstyling: "Ich war so stolz in dem Moment"

Beim Umstyling bekommt Dominik nicht nur einen komplett neuen Look, sondern auch eine Ladung neues Selbstbewusstsein. Kein Wunder also, dass der Schönheit die Rundum-Erneuerung so nahe geht.

"Das Umstyling hat sowohl mir als auch Dominik sehr viel bedeutet", erzählt Natascha. Dominik habe "so viel Power gehabt", als er aus der Schattenwand hervorgetreten sei. "Ich war so stolz in dem Moment, dass ich ein paar Tränchen vergossen habe", sagt die Beauty.

Natascha und Dominik sind auch im echten Leben ein Team

Nicht nur bei "Beauty & The Nerd" 2023 werden Natascha und Dominik ein Team, sondern auch im echten Leben. "Wir schauen auch zusammen die Folgen", offenbart Natascha. Der Vorteil: Dominik wohne in ihrer Nähe. "Es kommt immer, wie's kommen soll", ist sich die Beauty sicher.

Man schweißt ja in den Wochen sehr zusammen. Wir sind in der Zeit auch Freunde geworden. Man passt aufeinander auf. Natascha

