So hat sich Nerdin Alex ihr Umstyling nicht vorgestellt. Elegante Klamotten, eine andere Haarfarbe und dezenter Schmuck: Das alles ist noch lange nicht so schlimm, aber nichts mehr davon ist pink! Wird sie ihren neuen Look beibehalten?

Von der Pink-Nerdin zu normalen Nerdin: So denkt Alex über ihren neuen Look!

Voller Begeisterung stürzen sich die Nerds auf die Klamotten, die Thomas Rath für sie in der Villa gelassen hat. Doch nicht alle freuen sich auf die neue Garderobe. Allen voran Pink-Nerdin Alex: Denn ihr neuer Look sagt ihr nicht besonders zu.

Vor allem die neutrale Haarfarbe und die dunklen Klamotten machen ihr zu schaffen. "Die haben schon gesagt, es ist kein Pink dabei", erklärt Alex, als sie ihre neuen Klamotten betrachtet. Beauty Chris versucht, ihr gut zuzusprechen und macht ihr den Vorschlag, den Look einfach mit mehr pinken Accessoires aufzupimpen. Doch alle Bemühungen sind umsonst, denn Alex ist sich sicher:

In der Sekunde, wo ich wieder zu Hause bin, werde ich meine Haare wieder pink färben. Alex

Neue Klamotten und die ersten Neider!

Nachdem die Nerds ihre neue Garderobe begutachtet haben und Alex sich sichtlich unzufrieden mit ihrer Auswahl zeigt, wittert Natascha ihr Chance. Die Beauty kommt mit einem ganz besonderen Anliegen auf die Pink-Nerdin zu: Sie interessiert sich nämlich für einige Klamotten von Alex.

Schafft sie es, der Nerdin ein paar ihrer neuen Klamotten abzuziehen? Mit den Worten "Wollen wir uns noch mal deine Kleider angucken und gucken, was du davon wirklich anziehst und was nicht?" versucht Natascha sie zu überzeugen.

Doch Alex möchte die Klamotten lieber behalten, einen Teil nach der Show eventuell verkaufen. Frustriert über ihren Misserfolg verlässt Natascha das Zimmer und macht ihrem Unmut darüber bei Beverly Luft.

Die Stunde der Wahrheit hat geschlagen: Werden ihre Haare wieder pink?

Nach diesem aufregenden Tag sitzen die Beautys und Nerds gemeinsam im Wohnzimmer der Villa und lassen den Tag noch einmal Revue passieren. Doch eine Person fehlt: Alex. Da sie es ohne ihre pinken Haare nicht mehr länger aushält, hat die Nerdin kurzerhand zum Pinsel gegriffen, um sich ihre Haare im Bad erneut pink zu färben. "Es geht nicht mehr, es geht einfach nicht mehr, es fühlt sich einfach extrem falsch an", erklärt sie.

Das Rückstyling bleibt jedoch nicht lange verborgen und sorgt bei den anderen Teilnehmer:innen für Aufregung. "Ich find es megaschade, dass Alex, jetzt auch so heimlich, die Haare wieder umgefärbt hat", erzählt Chris, als er seine Nerdin mit erneut pinken Haaren sieht. Im Interview stellt Alex eins klar:

Am Ende des Tages muss ich mich wohlfühlen in meiner Haut. Ich kann das mit diesen Haaren nicht. War ein cooles Experiment, aber sagt mir einfach nicht zu. Alex

"Beauty & The Nerd" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn. Übrigens: Als Abonnent:in von Joyn PLUS+ kannst du schon jetzt die nächste Folge vor TV-Ausstrahlung streamen.