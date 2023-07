"Beauty & The Nerd" 2023: Hier findest du alle Instagram- und Tiktok-Accounts der Beautys und Nerds 

Anzeige

Alle Beautys und Nerds der 4. Staffel von "Beauty & The Nerd" sind auf Instagram zu finden. Auch auf Tiktok sind einige Kandidat:innen vertreten. Die Namen der jeweiligen Accounts gibt es hier auf einen Blick.

Das sind die Instagram-Accounts der Beautys

Diese Beautys sind auf Tiktok vertreten

Die Beautys in der Galerieübersicht

Die 22-jährige Walentina liebt es, im Mittelpunkt zu stehen und ist vor allem eins: selbstbewusst. Auf ihren Social-Media-Kanälen lässt Walentina ihre 150.000 Follower:innen regelmäßig an ihrem teuren Lifestyle teilhaben. © ProSieben/Benjamin Kis Setty ist 23 Jahre alt und arbeitet in der Bar von Olivia Jones als Burlesque-Künstlerin. Obwohl sie es liebt, sich freizügig zu zeigen, kommt es für die Beauty nicht nur aufs Äußere, sondern auch auf die inneren Werte an. © ProSieben/Benjamin Kis Obwohl sie erst 18 Jahre alt ist, weiß Brenda genau, was sie möchte. Ihr oberstes Gebot: "Selbst wenn ich mal im Gammel-Look rausgehen sollte, bin ich top gestylt." © ProSieben/Benjamin Kis Jules ist ein echtes Multitalent. Sie studiert BWL, modelt und begeistert ihre 40.000 Follower:innen auf Instagram. Die Beauty freut sich bereits auf ihre Teilnahme bei "Beauty & The Nerd" und kann es kaum erwarten, sich in dieses neue Abenteuer zu stürzen. © ProSieben/Benjamin Kis Als Make-up-Artistin achtet die 29-Jährige Wienerin sehr auf ihr Aussehen. Doch Beverly weiß: Nicht nur ein hübsches Äußeres, sondern auch ein guter Charakter sind der Schlüssel zum Erfolg. © ProSieben/Benjamin Kis In einem Punkt ist sich Selina sicher: Sie ist eine Beauty. Sowohl bei ihrem Job als Kosmetikerin, als auch privat legt die 21-Jährige sehr viel Wert auf ein gepflegtes Aussehen. Regelmäßige Besuche beim Friseur oder in Klamottenläden dürfen hierbei natürlich auch nicht fehlen. © ProSieben/Benjamin Kis Regelmäßig erhalten die 115.000 Follower:innen der Ex-GNTM-Kandidatin Natascha Einblicke in ihr aufregendes Leben. Die Beauty macht kein Geheimnis daraus, dass sie viel Wert auf ihr Äußeres legt und spricht offen über diverse Beauty-Eingriffe. © ProSieben/Benjamin Kis Friseurbesuche und Online-Shopping, so sieht ein Tag im Leben des 33-jährigen Influencers aus. Bei "Beauty & The Nerd" möchte Chris jedoch auch einmal eine andere Welt kennenlernen. © ProSieben/Benjamin Kis

Das sind die Instagram-Accounts der Nerds

Diese Nerds sind auf Tiktok vertreten

Die Nerds in der Galerieübersicht

Marco ist ein Gamer durch und durch. Sogar seine Mikrowelle befindet sich in Griffweite zum PC. Neben seiner Leidenschaft fürs Zocken ist der 25-Jährige ein begeisterter Cosplayer. Er liebt es, dadurch dem Alltag zu entfliehen. Durch seine Teilnahme bei "Beauty & The Nerd" 2023 erhofft er sich wertvolle Tipps für seine Cosplay-Make-ups von den Beautys zu erhalten. © ProSieben/Benjamin Kis Mike verfolgt seinen großen Traum, mit Cosplay-Kostümen eines Tages Geld zu verdienen. Für ein Kostüm benötigt der Logistikmitarbeiter mindestens vier Wochen. An seinem längsten Projekt arbeitet er schon seit einem halben Jahr. Wird er es schaffen und seinen Traum verwirklichen? © ProSieben/Benjamin Kis Mit Harry Potter und Co. ist er bestens vertraut. Dominik ist der Comic- und Fantasy-Nerd bei "Beauty & The Nerd" 2023. Doch nur Fantasy-Bücher lesen ist ihm zu langweilig, er schreibt sie lieber selbst. © ProSieben/Benjamin Kis Egal ob Schwerter, selbst bemalte Sammelfiguren oder Bücher: Samuels Wohnung lässt die Herzen aller Mittelalter-Fans höherschlagen. Der 25-Jährige fühlt sich jedoch nicht nur in seiner Mittelalter-Welt heimisch, sondern liebt es auch, auf Metal- und Rock-Festivals zu gehen. © ProSieben/Benjamin Kis Die Natur ist sein Element. Stefan hält sich am liebsten an der frischen Luft auf. Sein Job als Zootierpfleger ist deshalb genau das Richtige für ihn. Dabei weiß er nicht nur über seine Schützlinge im Zoo genauestens Bescheid, sondern auch über Dinosaurier. Sein größter Traum ist es, einmal mit diesen ausgestorbenen Tieren arbeiten zu können. Ob er auch mit exotischen Beautys im selben Gehege klarkommt? © ProSieben/Benjamin Kis Sein Herz schlägt für Godzilla. Der 22-jährige David ist ein echter Fan des wohl bekanntesten Filmmonsters. Neben seinem Instagram-Kanal, der sich natürlich rund um Monster dreht, liebt er es in die Welt von Animes und Mangas einzutauchen. © ProSieben/Benjamin Kis Florian möchte hoch hinaus. Der 24-Jährige ist von allen Dingen begeistert, die sich um das Thema Weltraum drehen. Seine große Leidenschaft geht sogar bis unter die Haut, denn seinen Rücken ziert ein selbst designtes Tattoo des Sonnensystems. © ProSieben/Benjamin Kis Lady in Pink. Alexandra ist 21 und kommt aus Essen. Ihre Lieblingsfarbe ist natürlich Pink und das zeigt sie auch. Sowohl ihre Haare, ihre Kleidung als auch ihre Wohnung - alle Sachen sind in ihrer Lieblingsfarbe. © ProSieben/Benjamin Kis

So funktioniert "Beauty & The Nerd"

Bei "Beauty & The Nerd" kämpfen acht Paare in anspruchsvollen Challenges um den Sieg. Das Besondere: In dieser Show treffen zwei Welten aufeinander. Jedes Paar besteht aus einer Beauty und einem Nerd. Sie müssen sich zusammenraufen und Teamgeist entwickeln, denn nur gemeinsam können sie die Herausforderungen in der Show meistern.

Die 4. Staffel "Beauty & The Nerd" - ab 29. Juni 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.