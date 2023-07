Anzeige

"Ich will jetzt umgestylt werden", fiebert Space-Nerd seinem Umstyling in Folge 5 von "Beauty & The Nerd" 2023 entgegen. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen! Mit welchem neuen Look Florian jetzt stylemäßig so richtig abhebt, erfährst du hier.

+++ Update, 27. Juli 2023 +++

Space-Nerd trifft auf Fashion-Experte

Vor Florians Umstyling steht das persönliche Gespräch mit Thomas Rath an. Dabei offenbart der Wiener: Er will spannender aussehen. Denn aufgrund seiner schlanken Figur wirke er "immer sehr unscheinbar". Durch das Umstyling wolle der Weltraum-Enthusiast sehen, was man aus ihm machen und welchen Look er tragen könne.

Ich würde mir wünschen, dass ich einen Wow-Effekt bei anderen Leuten und vor allem auch bei mir selbst auslöse. Florian

Der Style-Experte ist gefragt: "Ich werde ihm helfen, spannender auszusehen. Und ich glaube, dann ist er perfekt." Wird es Thomas Rath gelingen, Florian eine starke Brust zu zaubern?

"Ich erkenn mich nicht wieder": Florian über sein Umstyling

Space-Nerd Florian im Vorher-nachher-Vergleich. © ProSieben / Benjamin Kis

"Ich will dich sehen, meine Beauty!", kündigt Beverly ihren "neuen" Florian an. Als dieser aus der Schattenwand tritt, fällt der Beauty die Kinnlade runter. "Das ist nicht der Flo!", traut sie ihren Augen kaum. Auch die anderen Kandidat:innen sind von Florians neuem Look völlig aus dem Häuschen. Florian selbst erkennt sich nicht wieder. Sprachlos steht der Wiener vor dem Spiegel.

Das war das erste Mal seit Jahren, dass ich nichts mehr gedacht hab. Florian

Überraschung: Auch die ausgeschiedenen Nerds bekommen ein Umstyling! So siehst du die Looks vorab

Im Staffelfinale am nächsten Donnerstag wartet eine große Überraschung auf die Kandidat:innen in der "Beauty & The Nerd"-Villa: Alle bisher ausgeschiedenen Nerds stoßen dazu und präsentieren sich in neuen Looks.

Du willst nicht warten? Als Abonnent:in von Joyn PLUS+ hast du schon jetzt die Möglichkeit, Folge 6 mit den Umstylings aller Nerds als Preview zu streamen.

Für Space-Nerd Florian läuft der Start-Countdown

Auf diesen Moment hat Florian lange warten müssen: das große Umstyling von "Beauty & The Nerd" 2023. Auch er weiß nicht, was ihn erwartet. Und doch steht fest: Thomas Rath wird das Beste aus dem Space-Nerd rausholen - und ihn stylemäßig aufs nächste Level heben.

Ich hoffe, dass dieses Umstyling etwas mit Flo innerlich macht. Beverly

Auch Beauty Beverly ist gespannt auf das neue Ich ihres Nerds: "Ich möchte sprachlos sein, wenn ich ihn sehe." Ob er das mit der Unterstützung von Schönmacher Thomas Rath schafft?

Florian verabschiedet sich von seinem alten Ich

Noch wirkt der Teamleiter aus Wien unscheinbar. Das soll sich durch das Umstyling in Folge 5 ändern. Schließlich will er als "neuer Florian hervorkommen". Beauty Beverly kann es kaum erwarten, ihren "neuen" Florian umgestylt zu sehen. "Ich würde am liebsten mit", sagt sie ihm, kurz bevor er zum Umstyling schreitet.

Florians neuen Look siehst du in der 5. Folge von "Beauty & The Nerd" 2023: Donnerstag, 27. Juli, um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn.