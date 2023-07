"Beauty & The Nerd" 2023: Male-Beauty Chris Broy gibt private Einblicke in Folge 3

Anzeige

Chris Broy plaudert aus dem Nähkästchen! Im Reality-TV-Podcast "Blitzlichtgewitter" spricht er über die Geschehnisse in Folge 3 von "Beauty & The Nerd" 2023. Außerdem gewährt der Kölner private Einblicke in sein Leben nach der Show.

So hat sich sein Leben nach "Beauty & The Nerd" verändert

Seit Chris offiziell bei "Beauty & The Nerd" dabei ist und er nicht mehr nur als Promi, sondern auch als Beauty bekannt ist, häufen sich laut eigenen Angaben die Anfragen bei ihm. Doch nicht immer sind diese Anfragen nett gemeint. Neben Liebesbekundungen erhält er auch viel Kritik.

"Das Problem ist aber auch, dass du viel mit Kritik zu kämpfen hast, weil: Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters", so Chris. Aussagen wie "Boah, wie arrogant ist der denn?" oder "So einen guten Körper hat er doch nicht" nimmt er jedoch mit Humor und kann meist sogar darüber lachen.

Steckt in Chris ein kleiner Nerd? Der Beauty-Mann klärt auf

Im Podcast "Blitzlichtgewitter" möchte Chris darauf aufmerksam machen, dass jeder Mensch ein Nerd sein kann - auch er. Für ihn ist eins klar: "Ein Nerd ist jemand, der etwas sehr gerne macht." Auch Beautys können Nerds sein, da sie sich für ihr Aussehen interessieren und tagtäglich daran arbeiten.

Der Unterschied zwischen den Beautys und den "echten" Nerds liege lediglich darin, dass sie etwas zurückgezogener in ihrer eigenen Welt lebten. Auch Chris sagt über sich, dass er in gewisser Weise ein Nerd sei: zum einen, weil er sich sehr um sein Aussehen kümmere, andererseits, weil er ein echter Marvel-Fan sei.

Als Dominik mir gesagt hat, er ist ein Marvel-Nerd, ich so: 'Hör mal zu, ich kenn die Jungs auch alle!' Chris Broy

Chris über den Streit zwischen Walentina und Marco

Bei Walentina und ihrem Nerd Marco hängt in Folge 3 von "Beauty & The Nerd" der Haussegen schief. Egal ob seine schlechte Leistung beim letzten Spiel oder seine Sprüche: Walentina findet immer etwas an ihm, das sie stört. Vor allem sein Kommentar "Für meine Beauty wäre ich auch der Sklave" bringt bei ihr das Fass zum Überlaufen.

Im Clip: Der Streit zwischen Walentina und Marco eskaliert

Chris sieht die Sache eher gelassen und möchte, dass beide ihren Streit beilegen. Er erklärt Walentina: "Schau mal, das ist doch eigentlich ganz süß. Klar soll er jetzt kein Sklave sein, aber man sieht ja dann, wie er aufgehen würde fürs Team. Ich würde es jetzt eher so bezeichnen." Male-Beauty Chris versucht Marco zu unterstützen, wo er kann, denn der Nerd "braucht jemanden, der ihm den Rücken stärkt, damit er sich gegen Walentina durchsetzen kann".

Es wird ernst: Chris und Alex gegen Walentina und Marco in der Exit-Challenge

Müssen Chris und Alex bereits nach so kurzer Zeit Lebewohl zu den anderen Teilnehmer:innen von "Beauty & The Nerd" 2023 sagen? Gegen Walentina und Marco stehen sie in Folge 3 in der Exit Challenge und Walentina setzt alles daran, um die Show nicht zu verlassen."Ich hoffe, die ist sehr emotional und weiß nichts", so die Beauty über Alex.

In einer Sache sollte sie recht behalten. Bei Nerdin Alex liegen die Nerven blank. Doch ihr Teampartner Chris schafft es, sie zu beruhigen - und gemeinsam setzen sie sich gegen Marco und Walentina durch.

