Heute startet die 4. Staffel von "Beauty & The Nerd". Als einziger männlicher Beauty mit von der Partie ist Chris. Im Interview verrät der 33-Jährige, was ihn zum Beauty macht und wie er sich seine ideale Partnerin vorstellt.

Male-Beauty Chris im Interview

Chris ist bei "Beauty & The Nerd" 2022 der einzige männliche Beauty. Für ihn steht das Teamwork mit seiner Nerdin klar im Vordergrund. Welche Erwartungen er sonst an seine Show-Teilnahme hat und was ihn als Beauty ausmacht, liest du hier.

Chris, wie kommt es, dass du bei "Beauty & The Nerd" mitmachst?

"Beauty & The Nerd" ist ein Format, bei dem zwei verschiedene Welten aufeinandertreffen. Darauf hatte ich Bock. Es ist einfach supergeil, denn man lernt andere Menschen und andere Lebensweisen kennen. Und das hat mich fasziniert. Als einziger männlicher Beauty kann ich eventuell dem einen oder anderen wirklich helfen, aus der Nerd-Bubble rauszukommen und eine andere Sicht aufs Leben zu bekommen. Deswegen habe ich mich extrem gefreut, bei "Beauty & The Nerd" dabei zu sein.

Was erwartest du dir von deiner Teilnahme bei "Beauty & The Nerd"?

In der TV-Welt habe ich schon etwas Fuß gefasst, aber ich musste immer ein bisschen mit einer Vergangenheit kämpfen. "Beauty & The Nerd" ist wie ein Neustart und Nullpunkt für mich. Chris Broy kommt - und ich will, dass die Leute sehen, wer ich wirklich bin: dass ich Spaß habe, dass ich ein Harmonie-Mensch bin und für andere einstehe, wenn es sein muss. Vielleicht brauchen die Nerds auch mal eine männliche Schulter, an der sie sich nicht unbedingt ausheulen, aber ausquatschen können.

Was macht dich zum Beauty?

Ich glaube, ich bin ein bisschen gesegnet von Mama und Papa, die mir das mitgegeben haben, was ich habe. Dafür kann ich nichts. Was ich tun kann, ist zum Beispiel oft zum Friseur gehen, mich pflegen, mich sportlich betätigen. Ich achte wirklich sehr krass auf mein Aussehen und bin morgens sehr lange im Bad. Das ist auch der Grund, warum ich oft zu spät komme. (lacht)

Wie stellst du dir deine Teampartnerin vor?

Ich habe mir viele Gedanken gemacht. In meiner Vorstellung sind Nerds sehr intelligente Leute, Bücherwürmer, IT-Cracks, die von Bitcoin schon wussten, bevor wir alle davon erfahren haben. Bei einer Nerd-Frau kann es auch in diese Richtung gehen, aber vielleicht ist meine Teampartnerin auch eher verschlossen, nicht so selbstbewusst, in sich gekehrt, trägt dunkle Kleidung und steht immer im Hintergrund.

Was möchtest du von deiner Teampartnerin mitnehmen? Was möchtest du ihr mitgeben?

Die Nerdin kann mir von ihrer Welt erzählen, mir eine Welt eröffnen, die ich noch nicht kenne. Von mir könnte die Nerdin wiederum lernen, offener auf Menschen zuzugehen. Nach außen zählt immer der erste Blick und da spielen auch Klamotten und Pflege mit. Ich weiß ja nicht, wie viel Wert sie darauf legt. Ich möchte keinen verändern, aber vielleicht kann ich helfen, in dieser Beziehung ein bisschen die Augen zu öffnen.

Die 4. Staffel "Beauty & The Nerd" - ab 29. Juni 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.