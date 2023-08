"Beauty & The Nerd" 2023 - Mikes Umstyling: Vom Anime-Nerd zum "Bad Boy"

Anzeige

"I'm back, bitches!", überrascht Mike die Kandidat:innen in der "Beauty & The Nerd"-Villa mit seinem neuen Bad-Boy-Look. Erfahre hier, wie cool der Anime-Nerd jetzt aussieht.

+++ Update, 3. August 2023 +++

Anzeige

Anzeige

"Im back, bitches!"

Überraschung! In Folge 6 von "Beauty & The Nerd" präsentieren sich die ausgeschiedenen Nerds in neuen Looks. Den Anfang macht Mike. "I'm back, bitches", kündigt sich der Anime-Nerd selbst an, als er die verbliebenen Kandidat:innen in der Villa überrascht: umgestylt!

Mikes Bad-Boy-Look begeistert alle

Anime-Nerd Mike im Vorher-nachher-Vergleich. © ProSieben/Benjamin Kis

Schon im Vorfeld steht für Modedesigner Thomas Rath eins fest: "Wir werden Mike nicht zum lieben Jungen machen, aber wir werden ihn richtig cool machen." Gesagt, getan: Aus dem unscheinbaren Nerd ist ein wahrer "Bad Boy" geworden.

Lässig präsentiert sich der Logistikmitarbeiter in einer schwarzen Lederjacke, die ihm den nötigen Coolness-Faktor verleiht. Darunter trägt er ein orangefarbenes Hemd, kombiniert mit einem Basic-T-Shirt in Bordeaux. Abgerundet wird der Bad-Boy-Look durch eine schwarze Chino, schwarze Chelesea-Boots und coolen Accessoires.

Mike kann sich sehen lassen! "Ich finde, dass ich extrem gutaussehe", so der 20-Jährige nach seinem Makeover. Und er ist sich sicher: "Das werden die anderen genauso sehen." Wie erwartet sind die Bewohner:innen völlig aus dem Häuschen. "Du sexy Sack", zeigt sich etwa Setty von Mikes Verwandlung begeistert. Auch Natascha ist angetan: "Die Lederjacke und der Style: richtig geil!" Und Mike? Der gibt sich gewohnt cool und unbeeindruckt von der positiven Resonanz.

Ich hab vorher auch schon einen guten Eindruck gemacht. Mit oder ohne Stil: Ich sah immer gut aus! Mike

Anzeige

Alle Nerd-Umstylings aus Staffel 4

Du willst wissen, wie sich die anderen Nerds verändert haben? Hier findest du alle Nerd-Umstylings in der Vorher-nachher-Galerieübersicht.

Vom Ritter zum modernen Prinzen: So schön sieht Samuel nach dem Umstyling bei "Beauty & The Nerd" 2023 aus. © ProSieben / Benjamin Kis "Jetzt sind wir beide blond", freut sich Beverly über die Typveränderung ihres Nerds Florian. Mit einer neuen Haarfarbe und aufregenden Klamotten verwandelt Modedesigner Thomas Rath den Space-Nerd in eine Male-Beauty. © ProSieben / Benjamin Kis Elegant, schlicht, aber vor allem: wenig Pink. Wird sich Pink-Nerdin Alex mit ihrem neuen Look doch noch anfreunden können? © ProSieben / Benjamin Kis Harry-Potter-Shirt, Zauberstab und Infinity-Handschuh ade - und rein in ein neues Ich! So großartig sieht Dominik nach dem "Beauty & The Nerd"-Umstyling 2023 jetzt aus. © ProSieben / Benjamin Kis Weste, Dino-Shirt und alte Stiefel: So kennen wir Stefan noch von früher. Sein neuer City-Look lässt den Tier-Nerd stylish und modern wirken. © ProSieben / Benjamin Kis Davids Herz schlug schon immer für Godzilla. Sein neuer Look lässt die Herzen der Frauen sicher noch höher schlagen! © ProSieben / Benjamin Kis Vom schüchternen Anime-Liebhaber zum coolen Trendsetter: Marco ist nicht wiederzuerkennen! Da wäre sicherlich auch Marcos Beauty Walentina begeistert gewesen! © ProSieben / Benjamin Kis Mikes Traum war es, als Cosplayer Geld zu verdienen. Nach seinem großen Umstyling bei "Beauty & The Nerd" 2023 wird er wohl eher eine Karriere als Model anstreben! © ProSieben / Benjamin Kis

+++ Update, 20. Juli 2023 +++

Anzeige

Anzeige

Eifersuchtsdrama im Küken-Team

Das einstige Dreamteam hat in Folge 4 zeitweise nur noch schlechte Worte füreinander übrig. Beauty-Küken Brenda fühlt sich von ihrem Nerd hintergangen, nachdem der nur noch Augen für seine Flamme Alex hat.

Der versteht die Welt nicht mehr und zeigt seiner Beauty die kalte Schulter. Die Situation eskaliert und Brenda schüttet dem Nerd ihr Herz aus.

Überraschender Exit durch Mikes geliebte Alex

In Folge 4 sollen die Teams ein Paar bestimmen, das augenblicklich das Haus verlassen soll. Das Küken-Team ist verzweifelt: Sie sind sich sicher, dass sie nach den Nominierungen gehen müssen.

Doch Mike wittert noch eine letzte Chance. Diese beinhaltet jedoch das Liebes-Aus für sich und seine Pink-Nerdin Alex.

Der Nerd setzt seinen Plan dennoch in die Tat um und vergibt seine Stimme ausgerechnet an Beauty-Mann Chris und Pink-Nerdin Alex. Diese trägt die Entscheidung mit Fassung, denn auch ihre Wahl wird nicht leicht zu verkraften sein.

Seine Geliebte verpasst ihnen den Gnadenstoß: Mike und Brenda müssen die Villa verlassen

Auch Alex und Chris fällt die Nominierung alles andere als leicht. Unter Schluchzen nominiert Alex ihren liebestollen Mike und schickt das Küken-Team damit nach Hause. Die stehen unter Schock.

Mike steht die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben, so kurz vor dem Umstyling gehen zu müssen: "Ich habe alles gegeben, aber es hat nicht gereicht. Dennoch hatte ich die tollste Partnerin hier drin!" "Und ich hatte den tollsten Nerd, den man haben kann", ergänzt Brenda. Eine Erkenntnis, die für die beiden zu spät kommt.

Sie müssen augenblicklich "Beauty & The Nerd" verlassen. Ihr Traum vom Sieg: zerplatzt. Mike lässt seine Nerdin Alex allein zurück.

+++

Nerd Mike im Interview

Mike taucht in der 4. Staffel von "Beauty & The Nerd" in die Welt der Beautys ein. Im Interview spricht der Nerd über seine Teilnahme und darüber, wie er sich seine ideale Spielpartnerin vorstellt.

Mike, was erwartest du dir von deiner Teilnahme an "Beauty & The Nerd"?

Ich will einen großen Schritt in Richtung meines Traums machen, durchs Cosplayen mein Geld zu verdienen. Außerdem wollte ich Erfahrungen sammeln und könnte mir vorstellen, zukünftig noch weitere TV-Formate zu machen.

Was macht dich zum Nerd?

Ich cosplaye und schaue viel Animes. Ich verwende sehr viel meiner Freizeit fürs Cosplay, da ich die Kostüme zum Großteil selber herstelle.

Wie hast du dir vor den Dreharbeiten deine ideale Teampartnerin vorgestellt?

Ich hoffte, es wird jemand, mit dem man immer reden kann und der ehrgeizig ist.

Was möchtest du von deiner Teampartnerin mitnehmen? Was möchtest du ihr mitgeben?

Ich habe keine klaren Dinge vor Augen, die ich lernen oder mitgeben möchte. Ich denke, man kann immer voneinander lernen!

Die 4. Staffel "Beauty & The Nerd" - ab 29. Juni 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.