Beautys aufgepasst! Hier kommt der "Bad Boy" unter den Nerds: Mike bringt eine geballte Ladung an Selbstbewusstsein mit in die Villa. Erfahre hier, wie sein extravaganter Auftritt bei den Schönheiten von "Beauty & The Nerd" 2023 ankommt.

Läuft erst mal bad für den Boy

In Sachen Selbstsicherheit hat Cosplay-Fan Mike seinen Nerd-Mitstreiter:innen etwas voraus. Ohne zu zögern, stellt sich der Logistikmitarbeiter vor die versammelten Beautys und sagt: "Ich bin wahrscheinlich das Beste, was man hier finden kann. Welche Beauty will mich?"

Doch das selbstgenähte Cosplay-Kostüm und die direkte Art des 20-Jährigen lösen bei den Damen erst mal alles andere als Begeisterung aus. Zunächst scheint keine der Beautys scharf darauf zu sein, mit dem "Möchtegern-Bad-Boy" ein Team zu bilden.

Pinke Haare? Ja bitte!

Mit dem Namen von Mikes Lieblings-Animé kann keine der Kandidatinnen etwas anfangen. "Ist das so was wie 'Star Wars'?", will Walentina wissen. Ein Geheimnis löst dann doch eine Reaktion bei den Beautys aus. "Meine Haare sind pink", verrät Mike, der seine echten Haare unter einer Perücke versteckt hält.

Das scheint Beauty Brenda zu genügen. Sie krallt sich den "Bad Boy" unter den Nerds. "Er hat etwas, das mir gesagt hat: wenn du jetzt nicht zuschlägst, wirst du es bereuen", erklärt sie später im Interview.

Die 18-jährige Beauty Brenda und der 20-jährige Mike bilden damit das jüngste Paar in der 4. Staffel von "Beauty & The Nerd".

