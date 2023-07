"Beauty & The Nerd" 2023 - Natascha im Interview: "Beauty ist auch Selbstbewusstsein"

Anzeige

Natascha nimmt als eine von acht Beautys an "Beauty & The Nerd" 2023 teil. Noch vor dem Start der 4. Staffel spricht sie im Interview über ihre Erwartungen an ihre Teilnahme und darüber, wie sie sich ihren idealen Nerd vorstellt.

Beauty Natascha im Interview

Natascha hat seit ihrer Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel" im Jahr 2011 einiges an TV-Erfahrung gesammelt. Jetzt will sie bei "Beauty & The Nerd" 2023 abräumen.

Natascha, wie kommt es, dass du bei "Beauty & The Nerd" mitmachst?

Ich bin schon ein bisschen TV-erfahren und war auf der Suche nach einem neuen Projekt und da ist "Beauty & The Nerd" eine komplett neue Herausforderung für mich. Dem Beauty-Bereich bin ich natürlich sehr verbunden, denn als Friseurmeisterin habe ich damit viel zu tun.

Was erwartest du dir von deiner Teilnahme bei "Beauty & The Nerd"?

Ich erwarte mir eine coole Zeit, viel Spaß und eine neue Erfahrung. Ich finde, dass jedes Projekt etwas komplett Neues für sich hat und Spaß macht, und freue mich auf die Zeit.

Was macht dich zur Beauty?

Klar, mein Job macht mich zur Beauty. Beauty ist allgegenwärtig bei mir. Ich pflege mich. Ich mach mich zurecht. Aber Beauty ist ja nicht nur pflegen, Beauty ist auch Selbstbewusstsein. Das hat auch was mit der inneren Einstellung zu tun. Und ich glaube, dass ich da schon jemandem helfen kann, der vielleicht nicht so selbstbewusst ist. In Sachen Styling bin ich natürlich auch erfahren.

Wie stellst du dir deinen idealen Teampartner vor?

Ich hoffe, dass mein Teampartner Ehrgeiz hat, dass er genauso wie ich Bock auf "Beauty & The Nerd" hat und das auch alles so durchziehen möchte.

Was möchtest du von deinem Teampartner mitnehmen? Was möchtest du ihm mitgeben?

Von mir kann er natürlich lernen, wie man sich stylt. Und auch Persönlichkeitsentwicklung, also Stärke, Selbstbewusstsein, meinen Lifestyle, sich zu connecten, rausgehen. Je nachdem, wie die Person ist, muss aber auch ich lernen, auf diese Person einzugehen. Es ist ja nicht jeder so taff wie ich. Vor allem kann ich viel über die ganze Welt der Nerds lernen. Diese Welt ist ja riesengroß und ich tauche komplett neu darin ein, denn ich kenne sie eigentlich gar nicht.

Die 4. Staffel "Beauty & The Nerd" - ab 29. Juni 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.