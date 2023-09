"Beauty & The Nerd" 2023 - Nerdin Alex geht bei Mike aufs Ganze: "Zeig mir mal deinen Raketenstab"

Das Wichtigste in Kürze Die 4. Staffel von "Beauty & The Nerd" ist gestartet. Mehr zu den Sendezeiten und Sendeterminen findest du hier.

Hier kommst du zu den Porträtseiten von Alex und Mike.

Welche Teams kämpfen bei "Beauty & The Nerd" 2023 um den Sieg? Hier findest du alle wichtigen Infos zu den Kandidat:innen.

Dieses Drama macht Shakespeares "Romeo und Julia" Konkurrenz: Alex und Mike lernten sich bei "Beauty & The Nerd" kennen und lieben. Dann das überraschende Aus: Erst verpasst sie ihm eine Ohrfeige, dann wird der Nerd auch noch von seinem Herzblatt aus dem Spiel gewählt. Im Finale treffen die Nerds erstmals wieder aufeinander. Wie werden sie reagieren?

+++ Update, 3. August 2023 +++

Das große Wiedersehen: Im Finale treffen Alex und Mike wieder aufeinander

Ihre Nominierung sorgte für seinen Rauswurf. Nachdem Alex und Mike zum Nerd-Liebespaar in der 4. Staffel wurden, trieb die Exit-Nominierung in Folge 4 ein Keil zwischen ihre Turtelei. Pink-Nerdin Alex und ihr Teampartner Chris entschieden sich für Mike und Beauty Brenda und besiegelten damit ihr Schicksal.

Erstmalig in der Geschichte von "Beauty & The Nerd" kehren die bereits ausgeschiedenen Nerds jedoch in der finalen Folge zurück. Auch sie kommen in den Genuss eines Umstylings durch Mode-Guru Thomas Rath und überraschen die Finalist:innen bei ihrem letzten gemeinsamen Abend in der Villa. Wie wird Mike auf Alex bei ihrem Wiedersehen reagieren?

Im Clip: Reunion der (Ex-)Pink-Nerds Alex und Mike

Cooler denn je: Der Nerd-"Bad Boy" bekommt die passende Hülle

Setty, Beverly, Samuel und Florian sind ganz aus dem Häuschen als sie die ehemaligen Nerds im neuen Look begrüßen dürfen. Möchtegern-Bad-Boy Mike hat nun endlich die passende Hülle zu seinem Macho-Auftreten: In lässiger Lederjacke und mit neuer Haarfarbe betritt er die altbekannte Nerd-WG.

"Mit oder ohne Style: Ich sah schon immer gut aus", macht Mike klar. Pink-Nerdin Alex ist wieder zum Pinky geworden. Ihre Frisur und Kleidung erstrahlen erneut in ihrer Lieblingsfarbe mit einem Hauch mehr Stil und Finesse. "Ich freue mich total auf diesen gemeinsamen Abend!"

Küsse und Erinnerungen

Alex macht die Runde und Mike wirkt sichtlich angespannt. Doch von Groll ist keine Spur zu sehen: Die beiden fallen sich in die Arme und auch Alex ist angetan von Mikes neuem Look. "Ich finde, Mike sieht sehr, sehr gut aus. Obwohl mir die pinken Haare fehlen." Ein Kuss besiegelt ihr Wiedersehen und löst bei allen Glücksgefühle aus.

Nerviges Nerd-Geturtel

Die Beautys und Nerds sehen pink! Alex und Mike nutzen einfach jede freie Minute, um an den gegenseitigen Lippen zu hängen.

Nicht nur Mikes Teampartnerin Brenda hat von der Nerd-Turtelei allmählich genug. Auch Beverly hält das ewige Geknutsche nicht mehr aus. Sie schmiedet mit ihrem Nerd Florian sogar bereits den Plan, wie sie die Nerds mithilfe eines Exits entzweien kann. Doch so weit muss sie vielleicht gar nicht gehen.

Wenn aus Spaß plötzlich Ernst wird

Am Abend kuscheln Mike und Alex wie gewohnt eng umschlungen auf dem heimischen Sofa der Villa. Doch der spätabendliche Schlaftrunk scheint Pink-Nerdin Alex in den Kopf zu steigen. Sie wird etwas zu grob zu ihrem Nerd.

"Zeig mir mal deinen Raketenstab", fordert die Nerdin plötzlich und Mike spaßt: "Okay, komm hoch!" - "Komm du erst mal hoch", erwidert Alex und kann sich vor Lachen nicht mehr halten.

Der Witz seiner Angebeteten scheint Mike jedoch in seinem Ego zu kränken. Er kann nicht mit Alex lachen und auch die anderen Bewohner:innen spüren die dicke Luft, die plötzlich im Raum aufzieht. "Bei denen geht's schon wieder los", warnt Natascha.

Das hat gesessen! Alex schlägt Mike ins Gesicht

Während der Rest der Anwesenden merkt, dass es Mike langsam Ernst ist, scheint Alex die Situation noch nicht richtig einzuschätzen. Sie holt plötzlich aus und schlägt Mike mit der flachen Hand ins Gesicht.

Die Bewohner:innen sind schockiert und auch Mike ist das Lachen nun endgültig vergangen. Der darauf folgende Lachanfall von Alex scheint ihn nur noch mehr zu reizen. "Das ist grad absolut unlustig und nervig", stellt er klar.

Die Ansage ist angekommen. Alex zieht sich zurück. Sie ist definitiv zu weit gegangen und hat ihren Lieblings-Nerd schwer verärgert.

Getrennte Betten! Ist das wirklich das Aus?

Beleidigt ziehen sich die Nerds ins Schlafzimmer zurück. Doch anders als in den letzten Nächten verkriecht sich Mike lieber allein in seinem Hochbett. Auch Chris ist überrascht: Seine Nerdin liegt plötzlich allein im Doppelbett.

Im Interview gibt sich Alex unnahbar:

Wir mögen uns, aber ich glaube nicht, dass da Gefühle von seiner Seite aus sind. Von meiner Seite aber auch nicht. Alex

Bedeutet das wirklich das Aus für die junge Nerd-Liebe? Können sich die Pink-Schöpfe noch zusammenreißen oder gehen sie ab jetzt getrennte Wege? Ihre Beauty-Teampartner:innen würde das sicher freuen.

"Beauty & The Nerd" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Übrigens: Als Abonnent:in von Joyn PLUS+ kannst du schon jetzt die nächste Folge vor TV-Ausstrahlung streamen.