"Beauty & The Nerd" 2023: "Neuer Florian"? So denkt der Nerd über sein Umstyling

"Ich will jetzt umgestylt werden", fiebert Space-Nerd seinem Umstyling in Folge 5 von "Beauty & The Nerd" 2023 entgegen. Wird er stylemäßig so richtig abheben?

Für Space-Nerd Florian läuft der Start-Countdown

Auf diesen Moment hat Florian lange warten müssen: das große Umstyling von "Beauty & The Nerd" 2023. Auch er weiß nicht, was ihn erwartet. Und doch steht fest: Thomas Rath wird das Beste aus dem Space-Nerd rausholen - und ihn stylemäßig aufs nächste Level heben.

Ich hoffe, dass dieses Umstyling etwas mit Flo innerlich macht. Beverly

Auch Beauty Beverly ist gespannt auf das neue Ich ihres Nerds: "Ich möchte sprachlos sein, wenn ich ihn sehe." Ob er das mit der Unterstützung von Schönmacher Thomas Rath schafft?

Im Clip: So krass hat sich Pink-Nerdin Alex nach ihrem Umstyling verändert

Florian verabschiedet sich von seinem alten Ich

Noch wirkt der Teamleiter aus Wien unscheinbar. Das soll sich durch das Umstyling in Folge 5 ändern. Schließlich will er als "neuer Florian hervorkommen". Beauty Beverly kann es kaum erwarten, ihren "neuen" Florian umgestylt zu sehen. "Ich würde am liebsten mit", sagt sie ihm, kurz bevor er zum Umstyling schreitet.

Du willst nicht warten? So siehst du Florians Umstyling bereits jetzt!

Wenn du wissen willst, wie das Umstyling von Florian gelaufen ist, kannst du das bereits jetzt auf Joyn erfahren. Folge 5 mit dem zweiten Teil des BATN-Umstylings kannst du dort vorab sehen.

Für alle "Beauty & The Nerd"-Fans, die nach der TV-Ausstrahlung direkt weiterschauen wollen, ist bereits im Anschluss an jede Folge "Beauty & The Nerd" 2023 die jeweils nächste Sendung als Preview bei Joyn PLUS+ verfügbar.

Alle anderen dürfen sich auf Florians neuen Look in der 5. Folge von "Beauty & The Nerd" 2023 freuen: Donnerstag, 27. Juli, um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn.