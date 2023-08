Finale-Challenge: Setty & Samuel vs. Beverly & Florian

Die Finalisten ziehen nacheinander in einen Vierkampf. Bei "gerüttelt, nicht gerührt", "klett me if you can" und "Mausefalle" müssen sie möglichst viele Herzen in möglichst wenig Zeit ergattern, bevor es zur letzten Station geht. Wer liegt vorn?