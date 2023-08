Das Wichtigste in Kürze Die 4. Staffel von "Beauty & The Nerd" startete am 29. Juni 2023. Alle Infos zum großen Finale in Folge 6 findest du hier.

Hier kommst du zu den Porträtseiten von Natascha und Dominik.

Welche Teams kämpfen bei "Beauty & The Nerd" 2023 um den Sieg? Hier findest du alle wichtigen Infos zu den Kandidat:innen.

Beschimpfungen, Tränen, Verzweiflung: Die Challenge im Halbfinale bringt Dominik endgültig an seine Grenzen. Inakzeptabel für seine Beauty Natascha! Nach dem Finale meldet sie sich auf Instagram zu Wort.

+++ Update, 4. August 2023 +++

Nach dem Finale: Natascha meldet sich auf Instagram zu Wort

Die Würfel sind gefallen. Die Sieger:innen von "Beauty & The Nerd" 2023 stehen fest. Doch auch wenn zwischen ihnen böses Blut in der finalen Challenge geflossen ist, wenden sich Natascha und Dominik gemeinsam an ihre Fans.

"Ja, es war super frustrierend, dass Dominik nicht mehr Gas gegeben hat! Immerhin ging es um 50.000 Euro", erklärt Natascha ihren Wutausbruch bei "Beauty Fall".

Auch Dominik gibt sich reumütig:

Ich wünschte auch, ich hätte mir mehr Mühe gegeben! Dominik nach dem Finale

Die Hilflosigkeit, die Natascha während des Halbfinales spürte, hallt noch immer ein wenig bei ihr nach:

Es war schlimm mit anzusehen, wie dein Partner einfach aufgibt! Natascha

Trotz der Enttäuschung und des Streits liegen sich die ehemaligen Teampartner:innen in den Armen und bestätigen: "Wir sind noch immer befreundet! Und wir haben alles richtig gemacht!"

"Team DoNat für immer", ruft der ehemalige Nerd freudig aus und die beiden verabschieden sich mit einem breiten Grinsen.

Dominik und Natascha belegten den dritten Platz bei "Beauty & The Nerd" 2023.

+++ Update, 3. August 2023 +++

Supergirl und kein Spiderman

Alles hat so harmonisch angefangen: In Erwartung der letzten Challenge vor dem großen Finale ruhen sich Natascha und Dominik gemeinsam aus. Natascha ist angespannt: "Ich hoffe, es ist einfach eine Challenge, die wir meisten können!"

Am "Beauty Fall" angekommen, fällt Dominiks Motivation sogleich in den Keller. "Höre ich ein 'Wir schaffen das'?", fordert die Beauty von ihrem Nerd. "Oh nein, oh nein, oh nein", lautet nur die Antwort.

Natascha fliegt wie Supergirl in die Höhe und beantwortet zuverlässig die Fragen. Doch ihr "Spiderman" hängt bereits nach der ersten Etappe wie ein Käfer im Netz. "Ich kann mich nicht bewegen. Ich habe keine Kraft mehr!" Die Beauty ist sauer und fängt an zu schreien. "Gib dir jetzt Mühe! Einmal in deinem Leben."

Doch die Brüllerei scheint keine Wirkung zu zeigen. Dominik hängt mit langen Armen an der Strickleiter und bewegt sich keinen Zentimeter mehr voran. Gibt er wirklich schon auf?

"Ich bringe ihn um!" Natascha rastet komplett aus

Während die Beauty noch immer über dem Boden schwebt, jammert Dominik verzweifelt über schmerzende Arme. "Ich schaff es einfach nicht! Es tut weh!" Die Teampartner:innen schreien sich gegenseitig Beschimpfungen entgegen.

So wirst du in deinem Leben nie etwas erreichen! Natascha zu Dominik

Dominik bricht in Tränen aus. Pure Enttäuschung über eine weitere gescheiterte Challenge bricht über die Beauty herein: "Warum hätte ich nicht einen anderen Nerd haben können?" Das ist wohl das Schlimmste, was Dominik in diesem Moment hätte hören können. Er kauert sich auf der Erde zusammen und schluchzt.

In diesem Moment haben mir nicht nur meine Arme, sondern auch mein Herz weh getan. Dominik

Sie verpassen den Einzug ins Finale

Stinkwütend steigen beide Teilnehmer:innen in den Wagen, der sie zurück in die Villa bringen soll. "Ich war auf dich angewiesen, und du gibst einfach auf", wirft Natascha dem Nerd vor. Da überrascht Dominik seine Beauty mit einer unerwarteten Offenbarung: "Es ging mir nie um den Sieg!"

Ohne Umwege beginnt Dominik damit seinen Koffer zu packen. Dem Nerd ist klar: Seine Leistung wird für den Einzug ins Finale nicht ausreichen. Und er soll recht behalten.

Trotz des unfreiwilligen Abbruchs von Beverly war ihre und Florians Leistung noch immer besser als die von Dominik und Natascha. Damit stehen die Finalist:innen fest: Natascha und Dominik haben ihre Chance auf 50.000 Euro vertan.

BBQ und Versöhnung

Der letzte Abend in der Villa wird mit allen übrig gebliebenen Teams zelebriert. Der Auszug von Natascha und Dominik auf den nächsten Morgen vertagt. Während die frohlockenden Finalist:innen ein wahres Festmahl vorbereiten, sucht Natascha noch mal das Gespräch zu ihrem niedergeschlagenen Nerd.

"Ich habe dich nicht wiedererkannt", beginnt Dominik zaghaft. Natascha macht keine Hehl aus ihrer Enttäuschung, wagt dennoch einen Schritt auf ihren ehemaligen Teampartner zu. "Ich werde trotzdem - auch noch nach der Show - kontrollieren, ob du dir die Haare machst."

Damit entlockt sie Dominik ein Lächeln. Eins steht auf jeden Fall fest: Er hat aus der Staffel "Beauty & The Nerd" die größte Entwicklung für sich mitnehmen können.

