"Beauty & The Nerd" 2023: Was läuft da zwischen Setty und Florian?

Bahnt sich da etwa die nächste Liebe in der Nerd-WG an? Zwischen Beauty Setty und Space-Enthusiast Florian knistert es jedenfalls gewaltig! Team-Partnerin Beverly ist jedoch so gar nicht begeistert von dem Liebes-Abenteuer ihres Nerds und zeigt das auch überdeutlich.

Flirt-Alarm bei Setty und Florian

Das Umstyling scheint Space-Nerd Florian einen Raketenschub an Selbstbewusstsein verliehen zu haben. "Florian strahlt Spannung aus", stellt seine Team-Partnerin Beverly beeindruckt fest. Diese Spannung scheint auch Beauty Setty zu spüren. Sie kann nicht ablassen von Florian und die beiden flirten, was das Zeug hält.

Ganz zum Unmut von Beverly. Die will ihren Nerd für sich alleine und beobachtet die kleinen Zärtlichkeiten der beiden mit Widerwillen. "Was passiert da?", fragt sie Beauty-Mann Chris. Auch er hat die Vertrautheit zwischen Setty und Florian bemerkt: "Die steht auf den. Da musst du jetzt gucken, wie du das handelst", warnt der Muskelmann Beverly.

"Du hast Setty-Verbot!"

Bei der Beauty schrillen sofort alle Alarmglocken: "Zu nah! Weg!", brüllt die Blondine zu den Turteltauben herüber. Doch ihre Schreie scheinen bei den beiden Verknallten auf taube Ohren zu stoßen. Diese tauschen weiter Streicheleien und intensive Blicke am Pool aus, lachen und flirten miteinander.

Zu viel für Florians Teampartnerin: Beleidigt schmollt sie am Pool und wird endlich von ihrem Nerd beachtet. "Ich brauche Zeit für mich, um das zu verarbeiten. Ich bin ein bisschen eifersüchtig", gibt sie zu. Doch Florian lässt nicht locker und versucht, seine Beauty aufzumuntern. "Du hast jetzt Setty-Verbot!", stellt Beverly klar.

"Mehr als nur Freundschaft"

Nach der Team-Challenge "Schwamm drüber!" nutzen Florian und Setty einen unbeobachteten Moment am Pool. Die Luft flimmert: tiefe Blicke, kurze Berührungen, schmeichelnde Worte.

"Wir waren direkt auf einer Wellenlänge. Wir können viel miteinander lachen, reden und flirten. Da ist auf jeden Fall Spannung da", gibt Setty im Interview zu. Ihre Gespräche gehen sogar über die Zeit bei "Beauty & The Nerd" hinaus: Sie sprechen über einen gemeinsamen Road-Trip. "Wir werden auf jeden Fall genug Platz haben für dein Teleskop." Florian ist zunächst verwirrt: "Wir?" - "Ja, du und ich", sagt Setty nochmal mit Nachdruck.

Da könnte schon mehr werden als Freundschaft. Setty über Florian

Der intime Moment der beiden bleibt auch von den übrigen Bewohner:innen nicht unbemerkt. Chris spricht es für alle Anwesenden aus: "Wir wollen einen Kuss sehen!"

Die beiden lachen nur verlegen. Doch Setty macht keinen Hehl aus ihrer Zuneigung zu dem Nerd: "Der spannende Look, den du wolltest, ist auf jeden Fall da! Ich finde, du siehst aufregend aus. Du bist aufregend!"

Wird Space-Nerd Florian für seine Setty noch die Sterne vom Himmel holen? Oder bringt Beauty Beverly ihre Liebesrakete zum Absturz?

