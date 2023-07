"Beauty & The Nerd" 2023: Wer ist noch drin, wer schon raus? Dieses Duo geht freiwillig in Folge 1!

Das Wichtigste in Kürze Die vierte Staffel von "Beauty & The Nerd" läuft seit dem 29. Juni auf ProSieben. Alle Infos rund um die neue Staffel findest du hier.

Wer ist bei BATN 2023 dabei? Diese Kandidat:innen wagen das Abenteuer.

In Folge 1 kommt es zu einem freiwilligen Exit. Welches Paar kurz vor dem Exit-Quiz freiwillig die Heimreise antritt, erfährst du hier.

Die vierte Staffel hat gerade erst begonnen - und schon kommt es zu einem freiwilligen Exit. Für welches Spielpaar das Abenteuer "Beauty & The Nerd" 2023 bereits in Folge 1 endet, liest du hier.

Im Clip: Wer ist raus nach Folge 1?

Wer ist raus und wer ist noch dabei? Der Überblick

Diese Kandidat:innen mussten gehen

Selina (21) aus Ilsede (freiwilliger Exit in Folge 1)

David (22) aus Graz (freiwilliger Exit in Folge 1)

Diese Beautys und Nerds kämpfen noch um den Sieg

Setty (23) aus Hamburg

Samuel (25) aus Grafenau

Brenda (18) aus Köln

Mike (20) aus Witten

Jules (26) aus Berlin

Stefan (29) aus Neumünster

Beverly (29) aus Wien

Florian (24) aus Wien

Natascha (31) aus Hanau

Dominik (27) aus Büttelborn

Walentina (22) aus Essen

Marco (25) aus Neuhausen

Chris (33) aus Köln

Alex (21) aus Essen

Folge 1: Dieses Paar verlässt BATN 2023 freiwillig

Selina und David finden sich als letztes Spielpaar in Staffel 4 zusammen - und gehen als erstes: und zwar freiwillig. Für die selbst ernannte Barbie-Beauty und den Godzilla-Nerd endet die Reise bei "Beauty & The Nerd" 2023 bereits nach Folge 1.

Selina: "Ich hab das Gefühl, er fühlt sich nicht so wohl in meiner Nähe"

Schnell zeichnet sich ab, dass Selina keinen rechten Draht zu ihrem Spielpartner David findet. "Innig wird's auf jeden Fall nicht, das merke ich schon", vertraut sie sich Natascha in der Villa an. Vielmehr fühle sich die Beauty gestresst von dem Druck, eine innigere Connection zu David aufzubauen. Dabei habe sie ohnehin den Eindruck, dass sich der Nerd alles andere als wohl in ihrer Nähe fühlt.

Freiwilliges Aus kurz vorm Exit-Quiz

Für das Exit-Quiz sind die beiden Spielpaare nominiert, die in der Team-Challenge "Abgeschmiert" am schlechtesten abgeschnitten haben. Neben den Letztplatzierten Natascha und Dominik sind das auch Selina und David in Folge 1.

Doch noch bevor es zum Exit-Quiz kommt, überrascht Selina mit einer ernüchternden Erkenntnis: "Wir wären nicht weiter zusammengewachsen, wenn wir hier weiter teilgenommen hätten", stellt die Beauty fest und begründet damit ihren freiwilligen Exit.

"Beauty & The Nerd" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.