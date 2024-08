Wenn selbstbewusste Schönheiten auf introvertierte Außenseiter:innen treffen, kann das nur eins bedeuten: "Beauty & The Nerd" ist zurück! Welche Paare in Staffel 5 um den Sieg kämpfen, erfährst du hier.

Das Wichtigste in Kürze "Beauty & The Nerd" geht in die nächste Runde: Seit 15. August läuft die neue Staffel auf ProSieben und auf Joyn.

Auch in diesem Jahr treffen acht Beautys und acht Nerds aufeinander.

Wer mit wem ein Zweier-Team bildet, erfährst du hier.

Gegensätze ziehen sich an - oder doch nicht?

Bei "Beauty & The Nerd" stellen sich acht selbstbewusste Beautys und acht schüchterne Einzelgänger:innen einem nerdig-schönen Sommerabenteuer: Sechs Wochen lang müssen sie in gegensätzliche Welten eintauchen, in Zweier-Teams zusammenwachsen und im gemeinsamen Kampf um 50.000 Euro die anderen ausstechen. Denn am Ende jeder Folge muss ein Pärchen die Traumvilla auf Ko Samui verlassen.

Die Spiel-Paare im Überblick

Alle 16 Kandidat:innen sind in acht Teams eingeteilt. Diese ungleichen Paare müssen in der 5. Staffel gemeinsam Challenges unter der tropischen Sonne Thailands meistern:

1 / 8 © Seven.One / Benjamin Kis Mittelalter-Nerd Pierre hat sich mit Reality-Star Linda zusammengetan. © Seven.One / Benjamin Kis Achterbahn-Fan Kris bildet zusammen mit Content-Creatorin Vanessa ein Team. © Seven.One / Benjamin Kis Sammelkarten-Geek Mike trifft bei "Beauty & The Nerd" 2024 auf Influencerin Nelly. © Seven.One / Benjamin Kis "Deadpool"-Fan Kilian bildet mit Kosmetikerin Babu ein weiteres Team. © Seven.One / Benjamin Kis Schifffahrts-Enthusiast Sam wagt das nerdig-schöne Sommerabenteuer mit Friseurmeisterin Shelly. © Seven.One / Benjamin Kis Computer-Nerd Collin und Reality-Queen Kim Virginia kämpfen gemeinsam um den Sieg. © Seven.One / Benjamin Kis Als weibliche Nerdin schließt sich Joelle zusammen mit Beauty-Mann Salvatore. © Seven.One / Benjamin Kis Wissenschafts-Nerd Daniel geht mit Reality-Sternchen Christin in den Kampf. Allerdings nicht lange: Die beiden müssen als erstes Spiel-Paar die Villa verlassen.

Im Clip: Die Nerds verteilen Körbe und die Beautys verstehen die Welt nicht mehr

Wie sich die Beauty-Nerd-Paare unter der Sonne Thailands schlagen, siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn. Du willst nicht warten? Die Folgen kannst du sieben Tage vor ihrer TV-Ausstrahlung exklusiv bei Joyn PLUS+ streamen.

