"Ein emotionales Baby"

"Beauty & The Nerd" 2024 - Linda Nobat und Kim Virginia geraten aneinander: "Der Stachel sitzt sehr tief"

In der 5. Staffel von "Beauty & The Nerd" treffen acht Nerds auf acht Beautys. Bereits in der exklusiven Folge auf Joyn kommt es zu Reibereien zwischen Kim Virginia und Linda. Warum? Hier erfährst du alles über das erste Drama beim Einzug in die paradiesische Villa auf Ko Samui.