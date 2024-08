In seinem Braumeister-Gewand fängt Mittelalter-Fan Pierre die neugierigen Blicke der Beautys. Am Ende lässt sich nur eine von ihm verzaubern: Model und Reality-Star Linda Nobat. Gemeinsam bilden sie das erste Team in der neuen Staffel von "Beauty & The Nerd".

Mittelalter-Nerd trifft auf selbstbewusste Beauty(s)

"Mein Herz schlägt mir bis zum Hals", gesteht Mittelalter-Enthusiast Pierre, kurz bevor er sich den Beautys das erste Mal vorstellen darf. In wenigen Augenblicken entscheidet sich, mit welcher Schönheit der Küchenfachberater aus Düsseldorf ein Team in Staffel 5 bilden wird.

Das Prozedere ist simpel: Die Beautys haben das Erstwahlrecht. Will keine oder mehr als eine, kommt Pierre ins Spiel. Bevorzugen würde er jedenfalls eine Auswahl: "Ich hoffe, dass mich nicht nur eine Beauty als Partner haben möchte." Ob sich sein Wunsch erfüllt?

Beauty Linda krallt sich Braumeister Pierre

Frohen Mutes erscheint Pierre in voller Braumeister-Montur und zieht sofort die neugierigen Blicke der Beautys auf sich. Und die sind entzückt von dem Auftreten des 29-Jährigen! "Der kam rein. Der war so 'Bam, in die Fresse. Ich bin da!' Pierre ist voll der Gewinner-Typ", erinnert sich Friseurmeisterin Shelly.

Gleich mehrere Beautys haben dringende Fragen an Pierre, auf die er eifrig eingeht. Doch am Ende will sich nur eine Schönheit den talentierten Mittalalter-Nerd krallen: Model und Reality-Star Linda Nobat.

Ich nehm dich! Linda zu Pierre

Dream-Team oder Desaster-Duo?

Damit steht das erste Zweiter-Team der neuen Staffel fest: Linda und Pierre. Werden Beauty und Nerd zueinander finden und im gemeinsamen Kampf um 50.000 Euro die anderen ausstechen?

Auch ohne Wahl gibt sich Pierre (noch) zufrieden mit seiner Beauty-Ausbeute: "Es freut mich richtig, mit ihr im Team zusammenzuarbeiten." Ob er schon bald eines Besseren belehrt wird?

Wie sich Linda und Pierre bei "Beauty & The Nerd" 2024 schlagen, siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn. Du willst nicht warten? Die Folgen kannst du sieben Tage vor ihrer TV-Ausstrahlung exklusiv bei Joyn PLUS+ streamen.

