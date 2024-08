Bei "Beauty & The Nerd" erhofft sich Achterbahn-Nerd Kris nicht nur ein nerdig-schönes Sommer-Abenteuer, sondern einen echten Adrenalin-Kick. Gemeinsam mit Beauty-Küken Vanessa endet dieser allerdings schon in Folge 2.

+++ Update, 22. August 2024 +++

Vanessa und Kris müssen ins Exit-Quiz

Spannung liegt in der Luft, als die Exit-Nominierung in Folge 2 ansteht. Wer muss diesmal um den Verbleib in der "Beauty & The Nerd"-Villa zittern?

Wie immer gilt: Die zwei Paare mit den meisten Gegen-Stimmen müssen sich im Exit-Quiz behaupten. Nominiert werden können diesmal alle, außer Joelle und Salvatore sowie die Gewinner:innen der vorherigen Team-Challenges Linda und Pierre sowie Babu und Kilian.

Während Shelly und Sam sowie Nelly und Mike mit einem blauen Auge davonkommen, trifft es Kim Virginia und Collin sowie Vanessa und Kris dafür umso härter: Mit jeweils drei Gegen-Stimmen müssen beide Teams in die Exit-Challenge.

Chancenlos im Exit-Quiz

Darin gilt es, jeweils drei Fragen aus der Welt ihrer Partner:in richtig zu beantworten. Doch nach der ersten Quiz-Runde steht es bereits 3:0 für Kim Virginia und Nerd Collin, der mit der nächsten richtigen Antwort schließlich das Aus von Vanessa und Kris besiegelt.

"4:0 und damit war's das!", fasst Mittelalter-Nerd Pierre das Ergebnis zusammen. Kim Virginia und Collin sind uneinholbar und gewinnen haushoch im Exit-Quiz in Folge 2. Spätestens jetzt wird auch Vanessa und Kris klar: Ihre Reise bei "Beauty & The Nerd" ist beendet, während sich die Konkurrenz über mehr Sendezeit freuen darf.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Drei Beauty-Engel für Kris

So abgefahren wie seine Leidenschaft für Achterbahnen sind auch seine Haare: lila. Und nicht nur die stechen den Beautys sofort ins Auge. Mit im Gepäck hat der 26-Jährige ein selbstgestaltetes Album mit Lieblings-Achterbahnen, die er stolz den Schönheiten präsentiert.

Das nimmt Reality-Sternchen Christin prompt zum Anlass, ein etwas genaueres Auge auf Album und Nerd zu werfen. Dabei entgeht der Beauty nicht, dass seine Fingernägel lackiert sind - sogar passend zur violetten Mähne.

Da grätscht Vanessa rein, die ihrer Konkurrentin nicht das Feld allein überlassen will. "Wenn ich deine Nägel wieder neu machen soll, bin ich auf jeden Fall auch am Start", buhlt die selbsterklärte Nagel-Designerin um die Gunst des Kölner Studenten. Dazu gesellt sich Nelly, die ebenfalls mit Kris ein Zweier-Team bilden will.

Die Qual der Beauty-Wahl

So viel Interesse an einem Nerd gibt es wahrlich nur selten! Kris kann aus dem Vollen schöpfen - und entscheidet sich schließlich für Beauty Vanessa. "Dann können wir zusammen die Nägel machen", erklärt der Adrenalin-Junkie seine Wahl.

Wir könnten ein ganz tolles Team bilden. Kris zu Vanessa

Damit steht fest: Content-Creatorin Vanessa und Achterbahn-Nerd Kris stellen sich gemeinsam dem Welten-Clash der besonderen Art. Doch werden sie im Laufe der Staffel zu einem Dream-Team zusammenwachsen?

Hier geht's zu Vanessas und Kris' Steckbriefen Vanessa raus Kris raus

