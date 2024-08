"Beauty & The Nerd" 2024: Christin und Daniel sind in Folge 1 raus

Das war ein kurzer Auftritt bei "Beauty & The Nerd" für Zahnspangen-Zicke Christin und Wissenschafts-Nerd Daniel. Das ungleiche Paar scheitert im ersten Exit-Quiz der neuen Staffel und muss direkt die Koffer packen.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Zahnspangen-Zicke Christin legt sich mit allen an

Sie schreit, beleidigt und zickt rum! Dass Christins Zündschnur nicht gerade die längste ist, merken die Beautys und Nerds schnell. Die 28-jährige Zahnspangen-Schönheit ist von Anfang an auf Krawall gebürstet und macht sich mit ihrer temperamentvollen Art in der "Beauty & The Nerd"-Villa nicht gerade beliebt bei ihren Mitstreiter:innen.

Bei der Nominierung für das Exit-Quiz platzt ihr dann endgültig der Kragen. Denn der Beauty passt es so gar nicht, dass sie und Nerd Daniel die meisten Stimmen von den anderen Teams erhalten. Die Situation eskaliert - und selbst Teampartner Daniel wird es am Ende zu bunt: "Ich finde, es war ein dummer Move von Christin, sich mit allen Leuten anzulegen."

Anzeige

Anzeige

Ab ins Exit-Quiz!

Am Ende hilft alles nichts: Christin und Daniel müssen sich im Exit-Quiz behaupten und gegen ihre Kontrahent:innen Shelly und Sam um den Verbleib in der Traumvilla auf Ko Samui kämpfen.

Doch so richtig will es zwischen der frechen Zahnspangen-Zicke und dem Wissenschafts-Nerd beim Quiz nicht harmonieren. Sowohl Christin als auch Daniel scheitern im Quiz kläglich, bei dem es auch wichtig ist, möglichst viel voneinander zu wissen.

Anzeige

Anzeige

Kannst du es besser? Teste dich im Exit-Quiz aus Folge 1

Christin und Daniel sind als erstes Team raus

Shelly und Sam stehen ihren Konkurrent:innen in nichts nach und beantworten eine Frage nach der anderen falsch. So kommt es am Ende zum Stechen.

Bei der Schätzfrage "Wie viel Prozent der Deutschen spielten im vergangenen Jahr zumindest hin und wieder Computer- oder Videospiele?" liegen schließlich Shelly und Sam näher dran und gehen als Gewinnerin und Gewinner des Exit-Quiz hervor.

Damit steht fest: Christin und Daniel fliegen als erstes Spiel-Paar aus der Villa.

Im Nachgang sind beim Screening-Event, das gleichzeitig das erste große Wiedersehen war, zwischen Christin und Kim Virginia noch einmal ganz schön die Fetzen geflogen.

Anzeige

Hier geht's zu Christins und Daniels Steckbriefen Christin raus Daniel raus

Mehr von "Beauty & The Nerd"

Keine News, Folgen oder Updates verpassen!

Alle spannenden Themen zu "Beauty & The Nerd" in diesem Sommer.

Die neue Staffel von "Beauty & The Nerd" 2024 siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn. Du willst nicht warten? Die Folgen kannst du sieben Tage vor ihrer TV-Ausstrahlung exklusiv bei Joyn PLUS+ streamen.