Neue Staffel, neue Looks! Auch in diesem Jahr geht es den Looks der Nerds an den Kragen: Wen ruft Mode-Designer Thomas Rath zum großen Umstyling von "Beauty & The Nerd" 2024?

Das große Umstyling in Staffel 5: Die Nerds erstrahlen in neuer Optik

Wenn aus schüchternen Nerds plötzlich Beautys werden, kann das nur eins bedeuten: Das große Umstyling bei "Beauty & The Nerd" steht an. Ab Folge 4 werden wieder die Scheren gezückt, Farben angemischt und neue Looks präsentiert. Bleibt nur die Frage: Wer darf sich über eine optische Verwandlung freuen? Die krassesten Umstylings der vergangenen Staffeln findest du übrigens hier im Überblick.

Designer Thomas Rath verpasst den Nerds einen neuen Look

Er darf beim großen Nerd-Makeover nicht fehlen: Thomas Rath. Der Fashion-Experte bringt auch in der neuen Staffel von "Beauty & The Nerd" die innere Schönheit der Nerds nach außen und verwandelt die Nerds in strahlende Beautys.

Jeder Handgriff, jedes Kleidungsstück und jede Frisur werden sorgfältig ausgewählt, um das Beste aus ihnen herauszuholen. Der renommierte Mode-Designer verleiht den Nerds aber nicht nur ein neues Aussehen, sondern durch ihre stylischen Looks auch ein neues Selbstbewusstsein.

Das Selbstbewusstsein, wenn man einen guten Look hat, das macht was mit einem. Thomas Rath

Thomas Rath im Umstyling-Interview: "Ich möchte auf gar keinen Fall etwas überstülpen"

Gerade das sei das Spannende am "Beauty & The Nerd"- Umstyling: "Zu sehen, was aus Nerds werden kann, die von Mode überhaupt keine Ahnung haben", findet Thomas Rath. Auch für die diesjährigen Makeover-Kandidat:innen habe sich der Designer im Vorfeld "im Grunde genommen gar nichts" überlegt, wie er im Umstyling-Interview offenbart.

Was sich zunächst komisch anhört, ist für den 57-Jährigen ein Selbstverständnis. Schließlich ist es dem Modeschöpfer besonders wichtig, die Nerds vorher persönlich kennenzulernen. Erst dann beginnen die individuellen Styling-Ideen im Kopf. "Auf gar keinen Fall" wolle Thomas Rath den Nerds "etwas überstülpen", wie er betont.

Es ist ganz wichtig, den Nerd zu verstehen, sich Zeit zu nehmen und ihm dann das beste Outfit zu verpassen, das er auch nach der Show trägt. Thomas Rath

Achtung, Umstyling-Spoiler! So sehen die Nerds jetzt aus

Wie haben sich die Nerds optisch gewandelt? Das siehst du ab Folge 4 von "Beauty & The Nerd" 2024.

Achtung Spoiler! Auch in Folge 5 (Donnerstag, 12. September, 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn) werden wieder zwei Nerds umgestylt. Diese Episode kannst du schon jetzt vorab bei Joyn PLUS+ streamen.

