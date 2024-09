Diese Folge stellt das Highlight einer jeden Staffel von "Beauty & The Nerd" dar! Beim großen Umstyling bringt Modeschöpfer Thomas Rath die innere Schönheit der Nerds in jedem Jahr nach außen und verwandelt die Nerds in wahre Beautys. Die krassesten Umstylings aus den letzten Staffeln findest du hier im Überblick.

"Beauty & The Nerd" 2021: Magier-Nerd Markus wurde zum Male Model

Wie verzaubert: Magier-Nerd Markus könnte nach seinem Makeover im Model-Business starten. © no source

Hier war echte Zauberei im Spiel! Der schüchterne Magie-Fan Markus war nach seinem Umstyling in der 3. Staffel von "Beauty & The Nerd" kaum noch wiederzuerkennen. Viel zu lange hatte sich der Philosophie-Student hinter langen Haaren und schwarzen Klamotten versteckt.

Styling-Experte Thomas Rath setzte dem ein Ende. Er hüllte Markus in stylishe, helle Farbtöne und verpasste seiner wilden Mähne einen modernen Stil. Selbstbewusst wie nie zuvor präsentierte sich der ehemalige Nerd den anderen Kandidat:innen bei der großen Enthüllung. "Also, in Markus hab ich, glaube ich, gerade ein neues Model entdeckt. Er ist eigentlich ein Beauty", staunte Thomas Rath.

Ein neues Leben für Cosplay-Cao

Pinke Perücke und Kleid weichen stylischer Brille und cooler Klamotte: Cao ist nicht wiederzuerkennen! © no source

Seine Erscheinung war von Anfang an ein Hingucker: Als Manga-Figur mit pinker Perücke präsentierte sich Cosplay-Fan Cao am liebsten. In Folge fünf der 3. Staffel von "Beauty & The Nerd" begann für den leidenschaftlichen "Crafter" ein neues Leben. Vertrauensvoll begab er sich in die erfahrenen Hände von Thomas Rath: "Ich bin eine weiße Leinwand für dich!"

Die pinke Perücke und der Oberlippen-Bart des Nerds wichen einem modernen Haarschnitt und einer schnittigen Brille. In seinen neuen Klamotten fühlte sich Cao sichtlich wohl und auch die anderen Kandidat:innen waren begeistert. Am meisten überrascht war der Cosplay-Fan aber von seinem eigenen Anblick: "Das bin ich?", fragte Cao erstaunt, als er sich zum ersten Mal im Spiegel betrachtete.

Hier die krassen Umstylings von Cao und Markus auf Joyn nachschauen! Episode Welcome to Beauty & The Beauty Heute geht das große Umstyling weiter. Was hat sich Thomas Rath für Markus und Cao ausgedacht? Indessen wird kurz vor dem Finale wird der Druck unter den Kandidat:innen immer größer. Wer verliert die Nerven?

118:34 Min

Ab 12

"Beauty & The Nerd" 2020 - Nerdin Jenny: "Leute, hier bin ich!"

Sie zeigt es ihren Kritiker:innen: Jenny holt ihre innere Schönheit nach außen. © ProSieben/Kay Kirchwitz, ProSieben/Arne Weychardt

In der zweiten Staffel von "Beauty & The Nerd" freute sich eine Kandidatin besonders über die Chance auf ein Umstyling. "Leute, haut rein. Tobt euch aus!", gab Fantasy-Fan Jenny dem Styling-Team ihre offizielle Erlaubnis.

Bisher hatte sich die Nerdin immer hinter dicken Boots und schwarzer Kleidung versteckt. Auch ihre Haare trug Jenny eher lieblos in einen zotteligen Zopf gebunden. Styling-Experte Thomas Rath wollte die scheue Art der jungen Frau verbannen und mehr aus der damals 33-Jährigen herausholen.

Gesagt, getan: Mit dem Makeover kam die Schönheit zum Vorschein, die schon immer in ihr steckte: "Leute hier bin ich, ich stehe noch und ich bin nicht kleinzukriegen!", rief Jenny in ihrem neuen Look freudig aus. Mit einer sexy Pirouette und einem breiten Grinsen im Gesicht präsentierte sie sich ihrem Beauty-Mann Chris. Und dem blieb der Atem weg: "Leck mich am A*sch ey, das hat sich richtig gelohnt!"

Schau hier das Umstyling von Nerdin Jenny nach! Episode Der Einzug ins Finale Die verbleibenden Nerds streifen ihre alten Hüllen ab. Anschließend wird es rasant: Die Nerds müssen sich von einem Boot in die Fluten stürzen, um ihre Beautys zu retten. Wer beweist wahren Heldenmut und zieht ins Finale ein?

111:17 Min

Ab 12

Elf Elias wurde zum modischen Hingucker

Eine elfenhafte Verwandlung: Elias kann seine Vorzüge zeigen. © ProSieben/Kay Kirchwitz, ProSieben/Arne Weychardt

Zipfelmütze und Elfenohren waren die ständigen Begleiter von Elfen-Fan Elias in Staffel zwei von "Beauty & The Nerd". Beim Umstyling bemerkte Thomas Rath jedoch sofort, welche Vorzüge sich unter der Verkleidung des jungen Nerds verstecken. "Guck mal, was du für eine schöne Kopfform hast!", lobte der Modeschöpfer.

Styling und Mode waren bisher Fremdwörter für den jungen Nerd. Doch das änderte sich ein für alle Mal mit dem Makeover in Folge vier. Thomas Rath kleidete Elias in hochwertige It-Pieces und suchte eine neue Brille für ihn aus, die seine schönen braunen Augen zur Geltung kommen lassen. In den schicken neuen Stücken war der Nerd kaum wiederzuerkennen.

Neuer Look für Karo-Fan Illya

Illya tauscht Karo-Hemd und Brille mit einem völlig neuen Style. © ProSieben/Kay Kirchwitz/Arne Weychardt

Karohemd, Krawatte, Kamera vor der Nase: So lernten die Zuschauer:innen und Beautys von "Beauty & The Nerd" 2020 Illya kennen. In der großen Umstyling-Folge schüttete der Nerd sein Herz aus: "Bis jetzt bin ich charakterlich schon eine interessante Person, aber optisch passt es halt noch nicht". Der neue Look sollte seine Beauty Kim von ihm überzeugen. Denn in diese hatte sich Illya offensichtlich ein wenig verguckt.

Mehr als genug Ansporn für Styling-Guru Thomas Rath. Haare, Bart und Klamotten des "Beauty & The Nerd"-Kandidaten bekamen eine Generalüberholung. Entsprechend nicht wiederzuerkennen war Illya bei der großen Enthüllung. Seine Beauty Kim ist aus dem Häuschen: "Holy guacamole, heilige Schei*e. Das ist ja nicht mehr normal. Ich hätte gedacht, es wird gut, aber so gut …"

Der neue Look verpasste Illya ein komplett neues Selbstbewusstsein. Und auch wenn es mit der großen Liebe bei "Beauty & The Nerd" 2020 leider doch nicht geklappt hatte, konnte sich seine Entwicklung definitiv sehen lassen.

Das große Nerd-Umstyling 2023

Genauso unglaublich waren die Makeovers aus dem vergangenen Jahr. Mehr zu den Ergebnissen erfährst du hier.

