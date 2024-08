Wenn der Nerd zur Diva wird

Nerd-Tränen und Team-Zoff! "Mecker-Pierre" kriegt von Linda einen fetten Einlauf

In der 3. Folge von "Beauty & The Nerd" wird die Stimmung immer angespannter. Während die Beautys und Nerds um den Einzug in die nächste Runde kämpfen, macht sich Mittelalter-Nerd Pierre mit seinem unsensiblen Verhalten unbeliebt in der Villa. Was mit einem triumphalen Sieg in der Karaoke-Challenge beginnt, endet für Pierre in Tränen - und einem klärenden Gespräch mit Beauty Linda.