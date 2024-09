Nach Haar-Drama

Verarscht? Babu bricht in Tränen aus: "Kilian, das ist respektlos!"

In Folge 4 von "Beauty & The Nerd" bricht Babu in Tränen aus, als sie sich von ihrem Nerd Kilian im Stich gelassen fühlt. Während der Team-Challenge, in der die Beauty einen drastischen Haarschnitt in Kauf nimmt, empfindet sie Kilians Verhalten als respektlos und unprofessionell. Der Streit eskaliert.