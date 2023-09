"Beauty & The Nerd" 2023: Dieses Team gewinnt das große Finale der 4. Staffel

Das Wichtigste in Kürze Am Donnerstag, 3. August, fand das große Finale von "Beauty & The Nerd" 2023 statt.

Welche drei Teams in Folge 6 um den Sieg in Staffel 4 kämpften - und wer am Ende gewonnen hat, erfährst du hier.

Finale! In Folge 6 entscheidet sich, welches Paar Staffel 4 von "Beauty & The Nerd" gewinnt - und damit das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro absahnt. Wer das ist, erfährst du hier.

+++ Update, 3. August 2023 +++

Dieses Paar gewinnt "Beauty & The Nerd" 2023

Die Challenges sind geschafft, die Gewinner:innen von Staffel 4 stehen fest: Setty und Samuel haben sich den Titel und das Preisgeld geholt. Das Dreamteam von "Beauty & The Nerd" 2023 hat sich bei der Adrenalin-Challenge und dem finalen Parcours gegenseitig immer unterstützt und es so bis ins Ziel geschafft.

Samuel ist bereits vor der Challenge froh über die Burlesque-Tänzerin an seiner Seite: "Wir haben einfach normale Gespräche geführt", erklärt er das gute Verhältnis zwischen den beiden.

Diese Paare kämpfen um den Sieg

Sie kämpfen im "Beauty & The Nerd"-Finale 2023 um den Sieg: Samuel und Setty, Dominik und Natascha sowie Florian und Beverly. © ProSieben / Benjamin Kis

Nach fünf Wochen Pärchen-Crashkurs der besonderen Art stehen die Top 3 fest: Neben Mittelalter-Fan Samuel und Burlesque-Tänzerin Setty kämpfen Influencerin Natascha und Fantasy-Nerd Dominik um den Sieg. Konkurrenz bekommen sie von Make-up-Artistin Beverly und Space-Enthusiast Florian. In einer letzten kniffligen Challenge gilt es, noch einmal alles zu geben. Denn nur ein Spielpaar gewinnt Staffel 4 von "Beauty & The Nerd" - und die 50.000 Euro Preisgeld.

Setty und Samuel

Mittelalter-Fan trifft auf Burlesque-Tänzerin: Samuel und Setty kämpfen gemeinsam um den Sieg bei "Beauty and The Nerd" 2023. © ProSieben / Benjamin Kis

Samuel und Setty sorgten bei "Beauty & The Nerd" nicht nur für den ersten Kuss, sondern wuchsen mit der Zeit zu einem echten Dreamteam zusammen. "Ich hätte mir keinen besseren Nerd an meiner Seite vorstellen können", betont die Burlesque-Tänzerin nach dessen Umstyling in Folge 5. Auch Mittelalter-Nerd Samuel ist dankbar, Setty an seiner Seite zu haben: "Sie gibt sich sehr viel Mühe und nimmt sich auch viel Zeit für mich." Wächst das ungleiche Paar ein letztes Mal über sich hinaus - und nimmt den Sieg mit nach Hause?

Natascha und Dominik

Gemeinsam wollen Dominik und Natascha als Gewinner:innen hervorgehen. © ProSieben / Benjamin Kis

Sie sind durch Höhen und Tiefen gegangen: Von vielen Selbstzweifeln geplagt, hat Influencerin Natascha ihren Fantasy-Nerd Dominik immer wieder aufgebaut. Ihr Highlight bisher: die Typveränderung von Dominik. Beim Umstyling kamen der Influencerin die Tränen, so stolz war sie auf ihren Nerd. "Ich freue mich riesig für Dominik und bin sicher, dass danach so ein richtiger Schub kommt", erzählt Natascha. Die Zeichen stehen gut: Werden Natascha und Dominik als Gewinner:innen aus dem Finale hervorgehen?

Beverly und Florian

Gemeinsam wollen Florian und Beverly nach den Sternen greifen und "Beauty and The Nerd" gewinnen. © ProSieben / Benjamin Kis

Auch Beverly und Florian wollen die Krone. Der Space-Nerd und die Make-up-Artistin hatten in den Challenges bisher zwar nicht immer ganz so viel Glück, allerdings ließen sie sich von einer Niederlage nie aus der Ruhe bringen und kämpften sich schließlich bis ins Finale. Dort wollen sich die beiden den ersten Platz sichern und das Preisgeld von 50.000 Euro mit nach Hause nehmen. Wird ihnen das gelingen? Motiviert sind sie auf jeden Fall. "Jetzt ziehen wir richtig durch", gibt sich Beverly nach Florians Umstyling siegessicher.

Das "Beauty & The Nerd"-Staffelfinale 2023 siehst du am Donnerstag, 3. August, wie gewohnt um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn.