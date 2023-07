Eifersucht, Selbstzweifel und Tränen: Das passiert in Folge 3 von "Beauty & The Nerd" 2023 

Anzeige

In Folge 3 von "Beauty & The Nerd" zeigt sich, welche Beautys und Nerds wirklich als Team funktionieren. Was dich am Donnerstag erwartet, erfährst du hier.

+++ Update, 10. Juli 2023 +++

Anzeige

Anzeige

Preview: Das passiert in Folge 3

Der Zusammenhalt der "Beauty & The Nerd"-Spielpaare wird in Folge 3 auf die Probe gestellt. Jetzt zeigt sich, welche Beautys und Nerds wirklich matchen.

Während sich Pink-Nerdin Alex und Anime-Nerd Mike einander annähern, hoffen die zurückgelassenen Beautys Brenda und Chris, dass die Turtelei das eigene Team nicht schwächt. Fantasy-Nerd Dominik kämpft mit Selbstzweifeln - genau wie Beverly. Walentina teilt mal wieder aus. Ziel ihrer Schimpftirade ist ausgerechnet ihr Teampartner, Cosplay-Nerd Marco. Doch der lässt sich nicht alles gefallen. Er bäumt sich gegen seine Beauty auf …

Übrigens: Diese Woche gibt's "Beauty & The Nerd" im Doppelpack. Direkt nach der Ausstrahlung von Folge 3 auf ProSieben gibt es auf JoynPLUS+ exklusiv die Preview der 4. Folge.

Eifersucht? Beauty Brenda platzt die Hutschnur

Wie die Vorschau zur 3. Folge von "Beauty & The Nerd" verrät: Das Liebesgeplänkel zwischen Mike und Alex setzt sich fort. Das geht besonders einer Beauty gegen den Strich: Mikes Teampartnerin Brenda fühlt sich missachtet. "Juckt dich gar nicht, wie's mir geht?", stellt die Kölnerin ihren Nerd zur Rede und klagt: "Ich bin deine zweite Wahl!"

Nerd Mike fühlt sich von Brendas Vorwürfen vor den Kopf gestoßen. "Die schiebt voll die Eifersucht", vertraut sich der Logistikmitarbeiter wenig später seiner Angebeteten an. "Entweder kommt die auf mich zu und entschuldigt sich für den Schei*, was sie da abzieht, oder sie kann mich mal!"

Während die beiden Pink-Schöpfe turteln, haben ihre Teampartner:innen das Nachsehen: "Ich wurde eiskalt aus meinem Bett gescheucht", empört sich Alex' Teampartner Chris. Doch nur wer im Team funktioniert, bewahrt sich die Chance auf den Sieg und 50.000 Euro Preisgeld. Bedeutet die Turtelei das Aus im Wettbewerb? Oder macht es die Teams noch stärker?

Anzeige

Fantasy-Nerd Dominik durchschreitet das Tal der Tränen

Während Alex und Mike echte Höhenflüge erleben, findet sich Dominik am Boden: "Ich fühl mich wie so ein Klotz am Bein", plagen den Fantasy-Nerd Selbstzweifel. "Unsere Niederlagen gehen eigentlich immer so von mir aus. Ich finde es richtig gut, dass du das immer noch mit mir durchziehen willst", weiß der 27-Jährige die Solidarität seiner Beauty zu schätzen. Als die Tränen fließen, nimmt Natascha ihren Partner tröstend in die Arme und sichert ihm zu: "Ich lass dich doch nicht hängen."

Mit Selbstzweifeln kämpft auch Beverly: "Mir ist sehr wichtig zu zeigen, was ich kann und wie viel Willensstärke ich hab", weint sie an der Schulter von Space-Nerd Florian. Grund dafür sei ihr Vater: "Ich hab keinen Papa, der das so denkt. Ich nehme mal an, ich muss das kompensieren. Und dann will ich, dass mein Vater das sieht und sich denkt: F*ck, warum hab ich dieses Mädel einfach stehen lassen?"

"Mit so einer Frau kann ich nicht weiter diskutieren": Marco lehnt sich gegen Walentina auf

Das sitzt! Walentina ist überzeugt, ihr Partner Marco hätte in der Challenge versagt, und lässt ihren Ärger ungefiltert Luft: "Wie peinlich ist das? Alles umsonst!" Marco ist schwer getroffen. Für ihn zählt die Teamleistung: "Es trägt nicht nur einer die Schuld. Da wir ein Team sind, liegt es an uns beiden", weist er die Vorwürfe von sich. Davon will Walentina nichts hören.

Ich bin ein gerner Egoist. Walentina

Die Aussprache wird zum hitzigen Schlagabtausch. "Die ganze Zeit guckst du immer, dass jeder Beef mit dir hat. Das ist auch wiederum ein Grund, wieso wir in den Exit gevotet werden. Ich guck immer, dass wir hier eine bestimmte Harmonie aufbauen", bäumt sich Marco gegen seine dominante Beauty auf. Als Walentina ihm fehlende Aufrichtigkeit vorwirft, platzt Marco der Kragen. "Mit so einer Frau kann ich nicht weiter diskutieren", erklärt er das Gespräch für beendet. Zerbricht das Team Walentina und Marco?

Das erfährst du in der neuen Folge "Beauty & The Nerd" am Donnerstag, 13. Juli, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Anzeige

Anzeige

+++ Update, 6. Juli 2023 +++

Achtung: heiß! Das geschah in Folge 2

Es geht heiß zu in Folge 2 von "Beauty & The Nerd" 2023. © ProSieben

In der 2. Folge von "Beauty & The Nerd" wurde es hitzig! Bühnenkünstlerin Setty präsentierte ihren Mitbewohner:innen eine heiße Burlesque-Show. Die Vorführung entwickelte sich zu einer wilden Party. Und diese Party endete für Fantasy-Nerd Dominik mit einem besonderen Kuss - seinem allerersten! Von der heiteren Stimmung ließ sich Beauty Walentina nicht anstecken. Im Gegenteil: Sie teilte weiter gegen die Beautys aus.

Für frischen Wind in der "Beauty & The Nerd"-Villa sorgten Male-Beauty Chris und Pink-Nerdin Alex. Die beiden zogen in Woche zwei in die Villa - mit einer klaren Ansage: "Ab jetzt sind eure 50.000 Euro in Gefahr!"

Überraschung! Beauty-Mann Chris und Pink-Nerdin Alex zogen in die Villa

Farbenfroher Zuwachs in der "Beauty & The Nerd"-Villa: Von Kopf bis Fuß in ihrer Lieblingsfarbe Pink gekleidet präsentierte sich Nerdin Alex den anderen Mitbewohner:innen. Die Ergotherapeutin aus Essen bildet ab sofort ein Team mit Beauty-Mann Chris, Influencer und Model aus Köln.

Auf dieses Level muss überhaupt erst mal jemand kommen: Das Leuchten meiner Augen. Mein Gesicht. Zähne. Man kann schon sagen: Naturschönheit. Chris

Als die beiden das Haus betraten, war das Gekreische groß. Doch die Freude über die Neuen war nur von kurzer Dauer, denn Chris sagte seinen Mitbewohner:innen direkt den Kampf an: "Ich bin Chris - und ab jetzt sind eure 50.000 Euro in Gefahr!" Mit seiner klaren Ansage schoss sich der Neue sofort ins Aus: "Direkt unsympathisch", lästerte Cosplay-Nerd Marco. "Das wird das Battle der Egos", meinte Anime-Nerd Mike und Beauty Beverly prophezeite: "Der wird sich noch einschei*en."

Beauty gegen Beauty: "Ich könnte mich so aufregen über die blöde Kuh"

Morgens blockierte Walentina stundenlang das Bad der anderen und hinterließ dort nach dem Duschen eine Überschwemmung. So zumindest Nataschas und Brendas Version der Geschichte, die sich beim Zähneputzen am Küchenspülbecken über ihre Mitbewohnerin echauffierten.

Die Beschuldigte war sich keines Fehlers bewusst. Als Vermittler wurde Walentinas Teampartner Marco eingesetzt - ohne Erfolg: "Ich geb einen F*ck auf ihre Meinung", lästerte Walentina ungeniert über ihre Mitbewohnerinnen. Natascha schoss prompt zurück: "Die geht mir so auf den Sack, ich könnte mich so aufregen über die blöde Kuh." Walentina zeigte sich uneinsichtig und legte nur kurze Zeit später den nächsten Brand: Damit sie ihr Geschäft verrichten könne, sollten Brenda und Natascha ihr eigenes Bad räumen. Der Toilettengang eskalierte.

Settys heiße Burlesque-Show und Dominiks allererster Kuss

It's Showtime! Burlesque-Tänzerin Setty heizte mit einer Showeinlage die Stimmung an. Mit ihrer Vorführung regte die 23-Jährige nicht nur die Fantasie der Nerds an, auch die Beautys waren beeindruckt. "Was für eine Show. Das war wirklich 10 von 10", gab Brenda neidlos zu.

Im Anschluss zog die Partygemeinde in den Whirlpool um. Beautys und Nerds gaben ordentlich Gas und zeigten keine Scheu vor Körperkontakt. "Der generelle sexuelle Vibe in dem Whirlpool war natürlich schon ziemlich hoch", resümierte Setty. Unvergesslich wurde es dann für Fantasy-Nerd Dominik: Er bekam von gleich zwei Beautys seinen allerersten Kuss und schwärmte: "Das war der beste Abend meines Lebens."

Wer ist raus in Folge 2?

Beim Exit-Quiz mussten Walentina und Marco gegen Jules und Stefan antreten. Die meisten wünschten sich, dass Jules und Stefan gewinnen. Doch gelang es den beiden, ihre Konkurrenz zu besiegen? Wer die Villa in Folge 2 verlassen musste, siehst du im Clip. Alle Exits findest du hier in der Übersicht.

Folge 2 von "Beauty & The Nerd" 2023 war am 6. Juli um 20:15 Uhr auf ProSieben und im ProSieben-Livestream zu sehen. Online findest du die ganze Folge 2 hier.

+++ Update, 29. Juni 2023 +++

Die neue Staffel ist gestartet! Das passierte in Folge 1

Die langersehnte 4. Staffel von "Beauty & The Nerd" ist am 29. Juni 2023 gestartet. In Folge 1 durften die neuen Kandidat:innen in ihre Villa im sonnigen Zypern einziehen. Zuvor mussten sich die Nerds den Beautys erst einmal vorstellen. Ihre Auftritte: alles andere als gewöhnlich!

Schließlich fanden sich sieben ungleiche Paare aus jeweils einem Nerd und einer Beauty zusammen. Gelegenheit zum besseren Kennenlernen bekamen sie prompt bei der ersten Nacht im gemeinsamen Bett. Dabei war es für den einen oder anderen Nerd noch komplettes Neuland, überhaupt neben einer Frau einzuschlafen.

Die ersten Team-Challenges

Bei der "BATN-Aufnahmeprüfung" am nächsten Tag wurden Nerds und Beautys auf ihren Wissensstand hin geprüft. Da gab es auf Fragen wie "Wo liegt der Venushügel" schon die ein oder andere verstörende, aber auch herzallerliebste Antwort.

Während die Teams bei diesem Quiz auf ihre Unterschiede aufmerksam wurden, war in der ersten Team-Challenge "Abgeschmiert" Teamgeist gefragt. Mit vollem Körpereinsatz mussten Beautys und Nerds so viel Sonnencreme wie möglich transportieren.

Während es für Space-Nerd Florian und seiner Beauty Beverly wie geschmiert lief, schmierten Fantasy-Nerd Dominik und Natascha sowie Godzilla-Nerd David und seine Selina eher ab.

Der erste Kuss

Ausgelassene Stimmung bei Beautys und Nerds! Am zweiten Abend sollten die Nerds Talente aus ihrer ganz eigenen Welt vorstellen. Während Cosplay-Nerd Marco mit seinen Kostümen beeindruckte, verwandelte sich Tier-Nerd Stefan mithilfe seiner Latex-Schwanzflosse in einen "echten" Meerjungmann.

Mittelalter-Nerd Samuel bat seine Beauty Setty um Unterstützung bei einem spektakulären Schwertkampf. Nach der Performance bekam seine Prinzessin auch direkt ein Dankeschön in Form eines Kusses geschenkt.

Ich bin der Dr. Sommer von 'Beauty & The Nerd' und mein Nerd darf bei mir auch mal ran. Setty

Walentina teilte aus

Beauty Walentina heizte dagegen die Stimmung in der Villa ordentlich auf. Nicht nur ihr Nerd Marco geriet ins Visier ihrer Lästereien, auch die anderen Beautys bekamen ihr Fett weg. So bezeichnete die 21-Jährige Beauty-Küken Brenda als "naiv und dumm" und stempelte Beauty-Älteste Natascha als "langweilig" ab. Doch die Betroffenen ließen das nicht lange auf sich sitzen und reagierten entsprechend: Kam es zum ersten Eklat unter den Beautys?

Freiwilliger Exit in Folge 1

Wegen ihrer schlechten Leistung landeten Team Dominik und Natascha sowie Team Selina und David direkt auf der Abschussliste. Einzige Aussicht auf Rettung: Das Exit-Quiz, in dem die nominierten Teams Fragen aus der Welt der Beautys und der Welt der Nerds gestellt bekommen. Doch so weit kam es nicht.

Die selbsternannte Barbie-Beauty Selina überraschte Zuschauer:innen und Kandidat:innen mit einem freiwilligen Exit. Der Grund: Sie und ihr Nerd David harmonieren einfach nicht als Team. Damit sind Selina und David das erste Team, das "Beauty & The Nerd" 2023 verlassen muss.

Folge 1 von "Beauty & The Nerd" 2023 war am 29. Juni um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream zu sehen. Online findest du die ganze erste Folge der 4. Staffel hier:

Die 4. Staffel von "Beauty & The Nerd" - ab 29. Juni immer donnnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.