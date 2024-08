Die Beauty-Fetzen fliegen! Beim Screening-Event wenige Tage vor dem offiziellen Start der neuen Staffel von "Beauty & The Nerd" eskaliert es zwischen einigen Kandidatinnen. Ganz vorn mit dabei: Christin Okpara und Kim Virginia Hartung.

Eskalation bei Screening-Event: Kim Virginia und Christin Okpara flippen aus

Es hätte so harmonisch werden können - stattdessen fliegen die Fetzen vor laufender Kamera! Monate nach der Aufzeichnung von "Beauty & The Nerd" 2024 treffen sich einige Kandidatinnen beim Screening-Event zur neuen Staffel in Köln - und sorgen wenige Tage vor der offiziellen TV-Premiere bereits für den ersten Eklat.

Wie der "taff"-Clip zeigt, gehen zwei Reality-Sternchen auf eine andere Kandidatin los: Es sind Kim Virginia, aber vor allem Christin Okpara, die in der neuen Staffel ebenfalls als Beautys dabei sind und plötzlich vor Ort ausflippen.

Im Video ist zu sehen, wie die Kandidatinnen vor geladenen Gäst:innen stehen und augenscheinlich von einem Moderator interviewt werden.

Dann eskaliert die Situation: "Ghetto, Ghetto!", schallt es aus Christins losem Mundwerk in Richtung Babu. Die wiederum bekommt kurz danach von Kim Virginia den Stinkefinger gezeigt - und außerdem einen saftigen Spruch gedrückt.

Mädchen, hol dir erst mal ein Tic Tac. Du stinkst aus der Fresse wie 'ne Kuh aus dem Arsch! Kim Virginia zu Babu

Der Moderator bemüht sich, die hitzige Atmosphäre zu entschärfen und die Kontrolle über den Talk zu behalten - vergebens.

Nerd Pierre äußert sich zum Eklat

Mittelalter-Nerd Pierre ordnet das Geschehe im Interview mit dem Reality-Podcast "Blitzlichtgewitter" etwas ein: "Ein kleiner, 1,50 Meter großer Zwerg meinte, er wäre Rambo und müsste gegen alle schießen, die herumlaufen." Damit spielt der "Beauty & The Nerd"-Teilnehmer auf das Verhalten von Christin an.

Christin meint, alle wären 'Ghetto', nur sie nicht. Aber merkt dabei nicht, wie 'Ghetto' sie ist. Pierre über Christin

"Ich finde es halt schade, dass das unsere Kinder erzieht", fügt Pierre hinzu. Gemeint ist damit, dass Christin außerhalb ihres Reality-Daseins Sozialpädagogik studiert.

Außerdem betont der 29-Jährige: "Wenn jemand so beschissen meint, er müsste sich groß machen, indem er andere Leute klein macht und die Wahrheit verdreht, das kann ich nicht sehen. Und das sage ich demjenigen auch ins Gesicht, egal wie viele Leute hinter oder vor mir stehen."

Gesagt, getan: Auf Pierres Instagram-Account bezieht er noch einmal Stellung und findet klare Worte für Christin.

Du bist asozial. [...] Ich find dich scheiße. Pierre zu Christin

Der Grund für Christins Ausraster

Doch auch durch Pierres Erzählung ist nicht klar, was genau vor Ort geschehen ist und warum vor allem Christin so ausgerastet ist. Deren Grund nennt die impulsive Beauty sogar selbst, als sie von "Blitzlichtgewitter"-Host Tobo anschließend interviewt wird.

"Es sind immer noch die aufgekochten Emotionen", erklärt Christin. Die selbsternannte "Queenie" sei es "eigentlich gewohnt, immer eine der Finalistinnen zu sein oder zumindest ins Halbfinale zu kommen". Dass sie bei "Beauty & The Nerd" 2024 ausgerechnet als Erste - und erst recht als eine der bekannteren Beautys im Cast - die Villa verlassen musste, nagt gewaltig an ihrem Reality-Ego.

Das verletzt mich. Ich bin Finalistin! Dann werd ich von TikTokern rausgewählt in der ersten Folge. Ich bin die Reality-Queen! Christin

