"Beauty & The Nerd" 2023: Erste Krise im Team von Dominik und Natascha?

Mit der geballten Kraft seiner mystischen Besitztümer konnte Fantasy-Nerd Dominik seine Beauty Natascha von sich überzeugen. Gemeinsam kämpfen sie in der 4. Staffel von "Beauty & The Nerd" um den Sieg. Doch in Folge 2 plötzlich der Schock: Kriselt es im Dreamteam?

Erste "Beziehungskrise" zwischen Dominik und Natascha?

In Folge 2 von "Beauty & The Nerd" 2023 durchleben Fantasy-Nerd Dominik und Beauty Natascha ein Wechselbad der Gefühle. Die Nerven der Influencerin liegen blank, als ihr Teamkollege in der Challenge "Unboxing" einfach nicht die richtigen Antworten kennt.

Der Nerd ist verzweifelt und rechnet mit dem Schlimmsten. Will seine Beauty nicht mehr mit ihm in einem Team sein?

Er ist keiner, der mit der Faust auf den Tisch haut

Mit der geballten Infinity-Faust betritt Comic-Enthusiast Dominik die Bühne. "Ich hoffe, ich stottere nicht", sorgt sich der Hüter von gleich drei wertvollen Fantasy-Heiligtümern.

Witcher, Super Mario, Pokémon: Die Interessen des leidenschaftlichen Gamers sind vielfältig und stoßen bei den Beautys dennoch nicht auf wirkliche Begeisterung.

Ein weiterer Harry-Potter-Fan

Zunächst scheint Dominik in seiner Fantasy-Welt allein zu bleiben, doch dann wie durch Zauberei: "Ich hebe mal die Hand." Influencerin Natascha erklärt sich bereit, den Fantasy-Nerd in ihr Team zu holen, und wird damit automatisch zu dessen Weggefährtin.

"Natascha ist eine richtig coole Frau!", freut sich der 27-Jährige später im Interview. Und die beiden finden sogar auf Anhieb ein gemeinsames Interesse: "Mit Harry Potter kenne ich mich auch aus", gibt die Beauty zu. Ob das ungleiche Paar auch außerhalb von Dominiks Fantasy-Welt bestehen kann?

