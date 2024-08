Studierende unter sich: Sie studiert Sozialpädagogik, er Biologie. Und trotzdem könnten ihre Welten nicht unterschiedlicher sein. Bei "Beauty & The Nerd" bilden Reality-Sternchen Christin Okpara und Wissenschafts-Nerd Daniel ein Zweier-Team, allerdings nicht lange. Nach nur einer Folge ist für die beiden Schluss.

+++ Update, 15. August +++

Christin und Daniel müssen ins Exit-Quiz

Bei der ersten Nominierung für das Exit-Quiz sind sich die Hälfte der restlichen Teams einig: Christin und Daniel sollen um den Verbleib in der Villa kämpfen.

Da sie die meisten Stimmen erhalten, führt kein Weg dran vorbei: Die beiden müssen sich in der ersten Exit-Challenge der neuen Staffel behaupten - sehr zum Missfallen von Christin, die ihrer Wut direkt Luft macht.

Und der Ärger scheint noch nicht abgeklungen: Im Nachgang sind beim Screening-Event, das gleichzeitig das erste große Wiedersehen war, zwischen Christin und Kim Virginia noch einmal ganz schön die Fetzen geflogen.

Im Clip: Nominierungs-Drama! Christin rastet komplett aus

Gescheitert, verschätzt, raus in Folge 1

Im Exit-Quiz treten die Krawall-Beauty und ihr Wissenschafts-Nerd gegen Shelly und Sam an. Doch beide Teams scheitern in den Quiz-Runden kläglich: Nach zwölf Fragen steht es 1:1.

Über Verbleib oder Rauswurf entscheidet schließlich nur noch eine Schätzfrage: "Wie viel Prozent der Deutschen spielten im vergangenen Jahr zumindest hin und wieder Computer- oder Videospiele?"

Dann steht fest: Christin und Daniel müssen sich ihren Kontrahent:innen geschlagen geben. Die beiden sind mit der Antwort "79,9" weiter weg als Shelly und Sam mit "65" von den gesuchten 53 Prozent.

Mit einem Spielstand von 1:2 geht für Christin und Daniel damit die nerdig-schöne Sommerreise auf Ko Samui bereits nach Folge 1 zu Ende.

Man muss manche Sachen so hinnehmen. Shit happens! Christin nach dem Exit-Quiz

Wie es für die anderen Teams bei "Beauty & The Nerd" 2024 weitergeht, siehst du jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

+++ Ursprüngliche News +++

Eine stürmische Begrüßung

"Ich muss irgendwas Dummes machen, um ein bisschen meine Nervosität zu verstecken", erklärt Wissenschafts-Nerd Daniel kurz vor seinem ersten Aufeinandertreffen mit den übrigen Beautys. Und so kommt es auch: Stilecht mit weißem Kittel, Labor-Brille und Mini-Mikroskop ausgestattet, stellt sich der Biologie-Student den Schönheiten mit einem Purzelbaum vor.

Mit Erfolg: Beauty Christin ist sofort von der stürmischen Begrüßung des 23-Jährigen angetan. "Ich weiß gar nicht, ob das so unbedingt die Rolle war oder einfach das Erscheinungsbild. Ich find ihn auch gutaussehend, muss ich sagen. Das war einfach so das Gesamtpaket", offenbart die Beauty im Interview.

Er hat mich einfach in dem Moment gecatcht. Und ich dachte so: Das ist er! Christin über Daniel

Daniel kann aus dem Vollen schöpfen

Daniel kommt allerdings nicht nur gut bei Christin an, sondern auch bei den restlichen Schönheiten. Während Kim Virginia mit dem Fach Biologie, das sie als Leistungskurs in der Schule hatte, direkt eine Verbindung spürt, lobt Friseurmeisterin Shelly - wie soll es auch anders sein - den "schönen Haarschnitt" des Studenten. Auch Babu bekundet Interesse an dem Wissenschafts-Nerd.

So hat Daniel die Qual der Beauty-Wahl. Die Entscheidung des Göttingers lässt allerdings nicht lange auf sich warten. "Wir gucken mal, wie's läuft, aber ich nehme dich", fällt seine Wahl auf Reality-Sternchen Christin.

Damit steht fest: Daniel und Christin sind das vierte Pärchen in Staffel 5. Ob sie sich bis zum Sieg und zu dem gemeinsamem Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro kämpfen?

