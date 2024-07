Die Kandidatinnen und Kandidaten der neuen Staffel von "Beauty & The Nerd" wurden offiziell verkündet. Und schon jetzt dürfte feststehen: Beauty-Mann Salvatore Vassallo und Bastel-Nerdin Joelle treten als Zweier-Team an.

Vertauschte Rollen: Male-Beauty trifft auf Nerdin

Sieben Beauty-Queens, sieben männliche Nerds - und zwei tanzen aus der Reihe. Denn mit Salvatore Vassallo und Joelle befinden sich ein Beauty-Mann und eine Nerdin im diesjährigen Cast von "Beauty & The Nerd". Die Zeichen stehen gut, dass sie als Duo die kniffligen Challenges unter der Sonne Thailands bestreiten werden.

Schließlich sorgte schon in der vergangenen Staffel die gleiche Paar-Konstellation für frischen Wind in der Show. Wir erinnern uns: Letztes Jahr bildeten Alexandra als einzige weibliche Nerdin und Chris Broy, dem einzigen Beauty-Mann in der Staffel, ein ungleiches Team.

"Beauty & The Nerd" 2024: Das sind Salvatore Vassallo und Joelle

Aber: Wer sind die beiden, die in dieser Staffel die "Beauty & The Nerd"-Villa auf Ko Samui aufmischen werden? Als weibliche Nerdin stößt Joelle aus Göttingen zu den Kandidat:innen. Die 21-Jährige arbeitet als Verkäuferin und hegt eine große Leidenschaft fürs Basteln.

Wird sie Male-Beauty Salvatore aus Mülheim an der Ruhr damit anstecken können? Wer weiß, schließlich will sich der 30-jährige Reality-Darsteller ganz auf seine Nerd-Partnerin einlassen - und herausfinden, was er von ihr lernen kann.

Noch wissen Bastel-Nerdin und Beauty-Mann nichts voneinander. Ob die beiden harmonieren? Schaffen sie es, am Ende sogar das gemeinsame Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro abzustauben - und wie werden die anderen Kandidat:innen auf die Salvatore und Joelle reagieren?

Hier geht's zu Salvatores und Joelles Steckbriefen Salvatore Joelle

Wie sich Salvatore, Joelle und die anderen Beauty-Nerd-Paare unter der Sonne Thailands schlagen, siehst du ab 15. August jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn. Alle Folgen von "Beauty & The Nerd" kannst du kostenlos auf Joyn nachschauen.