"Es war der Horror": Beauty-Küken Brenda äußert sich zum WC-Drama in Folge 2 von BATN 2023

Jetzt packt Brenda aus! Im Reality-TV-Podcast "Blitzlichtgewitter" spricht das Beauty-Küken über das Toiletten-Drama in Folge 2 von "Beauty & The Nerd" 2023. Außerdem gewährt die Schönheit exklusive Einblicke in ihr Leben nach der Show.

Was hat sich in der Zwischenzeit bei Brenda getan?

Seit den Aufzeichnungen von "Beauty & The Nerd" hat sich bei BATN-Kandidatin Brenda einiges verändert. Mittlerweile ist sie 20 Jahre alt und plant fleißig ihre Auswanderung nach Portugal. Stolz erzählt sie: "Ich habe jetzt gesagt: Tschüss Deutschland, ich versuch's in Portugal!"

Im Clip: Badezimmer-Drama in der Villa

Nach dem Exit-Quiz in Folge 2 von "Beauty & The Nerd" kam es zu einem waschechten Badezimmer-Beef zwischen Walentina und Brenda: Damit Walentina ihr Geschäft verrichten konnte, sollte Brenda ihr Bad räumen. Der Toilettengang eskalierte.

So erlebte Brenda die Situation

"Es war der Horror. Ich mein, wir hatten nur diese zwei Badezimmer in der Villa”, erklärt Brenda im Podcast "Blitzlichtgewitter". Obwohl Walentina Zugang zum eigenen Privat-Badezimmer hatte, blockierte die Reality-Queen regelmäßig das Bad der anderen Teilnehmer:innen. Ganz schön unfair - findet auch Brenda.

Sie wies Beauty Walentina sogleich in ihre Schranken:

Man muss auch bei Walentina einfach sein Revier markieren, weil sie denkt, sie kann sich einfach alles nehmen. Brenda

Neue Konkurrenz für Brenda?

Während der Beauty-Zoff im Badezimmer brodelte, blubberte Brendas Teampartner Mike draußen im Whirlpool mit Nerdin Alex. Brenda sah Pink. Irgendwann habe Mike "komplett den roten Faden verloren" und sich nur noch seiner neuen Liebschaft gewidmet, offenbart Brenda.

Auch wenn die Nerd-Liebe zwischen Mike und Alex immer weiter wächst, möchte Brenda sich ihren Partner nicht streitig machen lassen. Denn um bei "Beauty & The Nerd" weiterzukommen, zählt vor allem eins: Teamwork zwischen Beautys und Nerds!

"Beauty & The Nerd" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.