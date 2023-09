"Beauty & The Nerd" 2023: So sehen die Ex-Nerds ihr Umstyling

Anzeige

Zum allerersten Mal in der Geschichte von "Beauty & The Nerd" kehren Ex-Nerds zurück: umgestylt! Wie sich Mike, Stefan, David und Marco verändert haben, siehst du gleich hier im Vorher-nachher-Vergleich.

Umstyling-Premiere!

Die ausgeschiedenen Nerds der 4. Staffel von "Beauty & The Nerd" sollen nicht gehen, wie sie gekommen sind. Auch ihnen schenkt Modedesigner Thomas Rath ein überfälliges Umstyling. Eine absolute Premiere! Wie werden Mike, Stefan, David und Marco selbst, aber auch die anderen Kandidat:innen in der Villa auf die neuen Looks reagieren?

Anzeige

Anzeige

Mike erstrahlt im coolen Bad-Boy-Look

Anime-Nerd Mike im Vorher-nachher-Vergleich. © ProSieben/Benjamin Kis

Kurz vor dem großen Nerd-Umstyling ab Folge 4 musste Mike die Show verlassen. Umso größer ist seine Freude, als ausgeschiedener Nerd trotzdem ein Umstyling zu bekommen. "Ich hoffe, dass […] ich dadurch noch besser aussehe", gibt Mike preis. Da ist der Ex-Nerd bei Thomas Rath genau an der richtigen Adresse. "Wir werden ihn richtig cool machen", verrät der Designer.

Gesagt, getan! Besonders die Lederjacke verleiht seinem Outfit den ultimativen Coolness-Faktor. Auch dem Anime-Nerd gefällt's! "Ich finde, dass ich extrem gut aussehe." Und er ist sich sicher: "Das werden die anderen genauso sehen."

Anzeige

Tier-Nerd Stefan geht auf Look-Pirsch

Tier-Nerd Stefan im Vorher-nachher-Vergleich. © ProSieben/Benjamin Kis

Auch Stefan alias "Stoffel" darf sich trotz seines Ausscheidens in Folge 2 auf ein Umstyling freuen. Doch noch gibt sich der Tier-Nerd etwas verhalten. "Die wissen hoffentlich, was sie tun!" Und ob! Mode-Experte Thomas Rath ist sich sicher: Stefan brauche einen modernen City-Look.

Und genau den bekommt er auch. Als sich der Abenteuer-Fan zum ersten Mal im neuen Look erspäht, sind alle anfänglichen Zweifel verschwunden. "Wenn jemand so auf mich zukommen würde, würde ich auch sagen: 'Mensch, du siehst gut aus!'", staunt der Tier-Nerd über sein neues Ich.

Anzeige

Anzeige

Aus David wird Mode-Goliath

Godzilla-Nerd David im Vorher-nachher-Vergleich. © ProSieben/Benjamin Kis

David hat die "Beauty & The Nerd"-Villa in Folge 1 kampflos verlassen. Aber auch er fährt nicht ohne Umstyling nach Hause. "Ich freu mich schon, was aus mir gemacht wird", so der Godzilla-Nerd. "Er bekommt auf jeden Fall eine Mütze", steht für Thomas Rath fest. Der Schönmacher will David cool und lässig stylen.

Als David sein neues Ich im Spiegel erblickt, muss er schmunzeln. "Die, die mich kennen, werden wahrscheinlich lachen", so der Godzilla-Nerd. Ohne Bart schaue er "viel zu jung aus". Immerhin gefalle ihm die Kleidung.

Marco ist "aufgeregt wie ein kleines Kind"

Cosplay-Nerd Marco im Vorher-nachher-Vergleich. © ProSieben/Benjamin Kis

Fehlt nur noch Cosplay-Nerd Marco. "Ich bin aufgeregt wie ein kleines Kind", kann es der Exit-Kandidat gar nicht abwarten. "Er braucht wirklich mehr Selbstbewusstsein, einfach auch ein bisschen mehr Männlichkeit", ist sich Thomas Rath sicher. Der Mode-Experte sieht einen "casual, schönen, modernen Look" bei Marco.

"Oh mein Gott", traut Marco seinen Augen kaum, als er seinen neuen Look im Spiegel sieht. Dunkle Haare, beige und hellblaue Töne: Der Cosplay-Fan ist kaum wiederzuerkennen. "Ich fühl mich richtig, richtig gut", freut sich der KFZ-Mechatroniker. "Damit habe ich nicht gerechnet."

Alle Nerd-Umstylings aus Staffel 4

Ab Folge 4 von "Beauty & The Nerd" 2023 hieß es für die verbliebenen Nerds: Altes Leben ade, hallo neues Ich! Alle Nerd-Umstylings siehst du hier in der Vorher-nachher-Übersicht.

Vom Ritter zum modernen Prinzen: So schön sieht Samuel nach dem Umstyling bei "Beauty & The Nerd" 2023 aus. © ProSieben / Benjamin Kis "Jetzt sind wir beide blond", freut sich Beverly über die Typveränderung ihres Nerds Florian. Mit einer neuen Haarfarbe und aufregenden Klamotten verwandelt Modedesigner Thomas Rath den Space-Nerd in eine Male-Beauty. © ProSieben / Benjamin Kis Elegant, schlicht, aber vor allem: wenig Pink. Wird sich Pink-Nerdin Alex mit ihrem neuen Look doch noch anfreunden können? © ProSieben / Benjamin Kis Harry-Potter-Shirt, Zauberstab und Infinity-Handschuh ade - und rein in ein neues Ich! So großartig sieht Dominik nach dem "Beauty & The Nerd"-Umstyling 2023 jetzt aus. © ProSieben / Benjamin Kis Weste, Dino-Shirt und alte Stiefel: So kennen wir Stefan noch von früher. Sein neuer City-Look lässt den Tier-Nerd stylish und modern wirken. © ProSieben / Benjamin Kis Davids Herz schlug schon immer für Godzilla. Sein neuer Look lässt die Herzen der Frauen sicher noch höher schlagen! © ProSieben / Benjamin Kis Vom schüchternen Anime-Liebhaber zum coolen Trendsetter: Marco ist nicht wiederzuerkennen! Da wäre sicherlich auch Marcos Beauty Walentina begeistert gewesen! © ProSieben / Benjamin Kis Mikes Traum war es, als Cosplayer Geld zu verdienen. Nach seinem großen Umstyling bei "Beauty & The Nerd" 2023 wird er wohl eher eine Karriere als Model anstreben! © ProSieben / Benjamin Kis

"Beauty & The Nerd" siehst du jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn.