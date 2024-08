Frische Brüste für "Beauty & The Nerd" 2024: Babus Oberweite lässt Kim Virginia staunen

Kim Virginia und Babu treffen sich in Folge 1 von "Beauty & The Nerd" zum Boob-Talk. Reality-Queen Kim staunt angesichts der üppigen Oberweite ihrer Kollegin nicht schlecht.

Kim Virginia und Babu mischen die neue Staffel von "Beauty & The Nerd“ mit ihrer selbstbewussten und direkten Art ordentlich auf. Neben ähnlichen Charakterzügen eint die beiden Beautys aber noch eine andere, "etwas größere" Sache: Beide haben eine üppige Oberweite.

"Wow": Kim ist von Babus Oberweite erstaunt

Kein Wunder also, dass dies direkt in Folge 1 für Gesprächsstoff unter den Beautys sorgt. Unverblümt spricht Kim ihre Beauty-Kollegin Babu in der Villa-Küche auf Ko Samui auf ihre Brüste an.

Die Influencerin will wissen, wie groß Babus Oberweite sei. "Ich hab jetzt 75G", gibt die Beauty gern Auskunft. Da verschlägt es Kim zunächst direkt die Sprache, bevor sie nur ein erstauntes "Wow" von sich gibt.

In Gedanken habe sie erstmal die jeweiligen Körbchen-Größen durchzählen müssen, erklärt Kim Virginia, die aktuell ein D-Körbchen habe, anschließend verdutzt.

Dem 300-Gramm-Implantat von Kim hat Babu ganze 550 Gramm Silikon entgegenzusetzen, wie sich im weiteren Verlauf des Boob-Talks herausstellt.

Auch Kim bekommt Lob für ihre Brüste

Brust-Check: Babu legt bei Kim Virginia Hand an. © ProSieben

1:0 für Babu, die im Interview stolz erklärt: Ihre Brüste seien "ganz frisch für 'Beauty & The Nerd'". Doch vergewissern will sich die Kosmetikerin bei ihrer Kollegin Kim Virginia aber trotzdem: "Hat [der Arzt] gut gemacht, oder?" "Voll!", stimmt der Reality-TV-Star weiterhin etwas baff zu.

Kims Bewunderung beruht aber auf Gegenseitigkeit. Nachdem Babu bei Kim für einen kleinen Boob-Check Hand anlegt, befindet sie: "Ich finde, die sehen jetzt nicht gemacht aus!"

Ich hatte eine Brust-OP in Kombination mit einer Fett-Absaugung. Das Fett wurde mir zwischen die Brüste gesetzt. Kim Virginia

Naja, wenn das nicht der Beginn einer großen Busen-Freundschaft ist!

Die neue Staffel von "Beauty & The Nerd" 2024 siehst du ab 15. August immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn. Du willst nicht warten? Die Folgen kannst du sieben Tage vor ihrer TV-Ausstrahlung exklusiv bei Joyn PLUS+ streamen.