"Beauty & The Nerd" 2023 - "Adios, alter Freund": Die großen Veränderungen beim Nerd-Umstyling 

Die heißersehnten Umstylings bei "Beauty & The Nerd" 2023 stehen an! Welche krassen Verwandlungen die Nerds mithilfe von Modedesigner Thomas Rath vollziehen, erfährst du hier.

Nächste Station: Umstyling!

Das große Umstyling bei "Beauty & The Nerd" gleicht jedes Jahr einer Zauberveranstaltung. Unter der Leitung von Thomas Rath werden die Nerds quasi im Handumdrehen in Beautys verwandelt. Für den renommierten Modedesigner ist das Nerd-Makeover "immer eine große Herzensangelegenheit", wie er erklärt: "Ich liebe es, aus diesen Charakteren Beautys zu machen."

Welcher Nerd erstrahlt bald als Beauty?

Nicht nur für die Nerds beginnt mit dem Umstyling ein neues Leben. Auch die Beautys dürfen sich freuen: Ihre Nerds werden von Thomas Rath stylemäßig richtig umkrempelt. "Das ist etwas ganz Wichtiges für unsere Nerds", erklärt der Fashion-Experte überzeugt. "Vor allen Dingen haben die auch gar nicht so viel Selbstbewusstsein. Das kitzel ich so ein bisschen aus denen raus!"

Ab Folge 4 von "Beauty & The Nerd" 2023 geht es den Looks der Nerds an den Kragen: Neben Pink-Nerdin Alex dürfen sich Fantasy-Enthusiast Dominik, Space-Nerd-Florian und Mittelalter-Fan Samuel über ein Makeover freuen.

Um für die Nerds die individuellen, perfekten Neu-Looks vorzubereiten, möchte der Schönmacher zuerst etwas über ihre Persönlichkeiten in Erfahrung bringen. Das Ergebnis der Umstylings wird sowohl Beautys als auch Nerds erst am Abend präsentiert.

Alle Nerd-Umstylings in der Vorher-nachher-Übersicht

Vom Ritter zum modernen Prinzen: So schön sieht Samuel nach dem Umstyling bei "Beauty & The Nerd" 2023 aus. © ProSieben / Benjamin Kis "Jetzt sind wir beide blond", freut sich Beverly über die Typveränderung ihres Nerds Florian. Mit einer neuen Haarfarbe und aufregenden Klamotten verwandelt Modedesigner Thomas Rath den Space-Nerd in eine Male-Beauty. © ProSieben / Benjamin Kis Elegant, schlicht, aber vor allem: wenig Pink. Wird sich Pink-Nerdin Alex mit ihrem neuen Look doch noch anfreunden können? © ProSieben / Benjamin Kis Harry-Potter-Shirt, Zauberstab und Infinity-Handschuh ade - und rein in ein neues Ich! So großartig sieht Dominik nach dem "Beauty & The Nerd"-Umstyling 2023 jetzt aus. © ProSieben / Benjamin Kis Weste, Dino-Shirt und alte Stiefel: So kennen wir Stefan noch von früher. Sein neuer City-Look lässt den Tier-Nerd stylish und modern wirken. © ProSieben / Benjamin Kis Davids Herz schlug schon immer für Godzilla. Sein neuer Look lässt die Herzen der Frauen sicher noch höher schlagen! © ProSieben / Benjamin Kis Vom schüchternen Anime-Liebhaber zum coolen Trendsetter: Marco ist nicht wiederzuerkennen! Da wäre sicherlich auch Marcos Beauty Walentina begeistert gewesen! © ProSieben / Benjamin Kis Mikes Traum war es, als Cosplayer Geld zu verdienen. Nach seinem großen Umstyling bei "Beauty & The Nerd" 2023 wird er wohl eher eine Karriere als Model anstreben! © ProSieben / Benjamin Kis

"Adios, alter Freund": Dominik verabschiedet sich von seinem alten Ich

Fanatsy-Nerd Dominik im Vorher-nachher-Vergleich. © ProSieben / Benjamin Kis

Dominik ist der Erste, der sich vertrauensvoll in Thomas Raths erfahrene Hände begibt. Der Comic- und Fantasy-Nerd ist hochmotiviert und bereit für seine bevorstehende Veränderung. Schließlich sei das Umstyling sein größtes Ziel gewesen. "Ich freu mich drauf, aufgebrezelt zu werden." Das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen.

Natascha schießen die Tränen in die Augen, als sie Dominik im neuen Look sieht. "Du siehst so gut aus", umarmt die Beauty ihren Nerd voller Freude. Auch Dominik traut seinen Augen kaum, als er kurz darauf sein neues Ich im Spiegel erspäht: "Das bin doch nicht ich, oder?"

Von der Lolita zur Frau: Nerdin Alex erstrahlt im neuen Look

Pink-Nerdin Alex im Vorher-nachher-Vergleich. © ProSieben / Benjamin Kis

Alex stellt schon eine etwas härtere Nuss für Thomas Rath dar: Die Pink-Nerdin möchte durch das Umstyling vor allem erwachsener aussehen. "Ich würde so gern gucken, was man noch aus mir machen kann", sagt die 21-Jährige. Unterstützung naht. "Ich werde ihr helfen, zur Frau zu werden", verspricht der Modedesigner. Gesagt, getan: Aus der pinken Lolita zaubert Thomas Rath eine erwachsene Frau.

"Oh mein Gott!", Male-Beauty Chris verschlägt es fast die Sprache beim Anblick seiner umgestylten Nerdin. "Ich bin maximal verblüfft", gesteht er. Auch Alex ist völlig geflasht von ihrem neuen Look: "Ich seh wie ein normaler Mensch aus!" Aber so ganz zufrieden ist sie nicht mit ihrem Ergebnis …

Samuels Umstyling: vom edlen Ritter zum schönen Prinzen

Mittelalter-Nerd Samuel im Vorher-nachher-Vergleich. © ProSieben / Benjamin Kis

Mittelalter-Nerd Samuel gibt sich verhalten vor seinem Umstyling: "Ich bin etwas aufgeregt. Mal gucken, was kommt!" Seine Teampartnerin Setty dagegen ist gespannt wie ein Flitzebogen, wie ihr Ritter im neuen Gewand erscheint. "Ich glaube, das ist diese kleine Perfektion, der Schliff eines Diamanten, damit er nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich toll ist", gibt die Burlesque-Tänzerin ihrer Überzeugung Ausdruck.

Ob es Thomas Rath gelingt, Samuels innere Schönheit auch nach außen zu tragen? Und wie! Als sich Samuel wortwörtlich durch die Schattenwand boxt, sind die anderen Kandidat:innen völlig aus dem Häuschen. Dem Mittelalter-Nerd selbst verschlägt es die Sprache, als er seine Verwandlung im Spiegel sieht.

Space-Nerd Florian hebt stylemäßig ab

Space-Nerd Florian im Vorher-nachher-Vergleich. © ProSieben / Benjamin Kis

Auch für Weltraum-Enthusiast Florian läuft der Countdown zu seinem großen Makeover. "Ich will jetzt umgestylt werden - und als neuer Florian hervorkommen." Der Wiener kann es gar nicht erwarten. Auch seine Beauty Beverly hofft, dass das Umstyling "etwas mit ihm innerlich macht". Wird Florian durch sein neues Ich nur so vor Selbstbewusstsein strotzen?

Schon im Vorfeld macht Beverly klar: "Ich möchte sprachlos sein, wenn ich dich sehe." Das gelingt Florian mühelos. "Das ist nicht der Flo!", traut Beverly ihren Augen kaum beim Anblick ihres "neuen" Florians. Der Space-Nerd selbst erkennt sich kaum wieder: "Ich hätte mit vielem gerechnet, aber nicht damit."

Überraschung! Auch die ausgeschiedenen Nerds bekommen ein Umstyling

Im Staffelfinale am nächsten Donnerstag wartet eine große Überraschung auf die Kandidat:innen in der "Beauty & The Nerd"-Villa: Alle bisher ausgeschiedenen Nerds stoßen dazu und präsentieren sich in neuen Looks.

Wie stylish die ausgeschiedenen Nerds von Thomas Rath und dessen Stylist:innen jetzt aussehen, erfährst du gleich hier.

Die 4. Staffel von "Beauty & The Nerd" siehst du jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn.