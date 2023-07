Anzeige

Dominik bezeichnet sich selbst nicht nur als Fantasy-Nerd, sondern auch als schüchternen Einzelgänger. Bei "Beauty & The Nerd" 2023 erlebt er ein Auf und Ab der Extraklasse.

+++ Update, 20. Juli 2023 +++

Anzeige

Anzeige

"Ich bin der dümmste Nerd aller Zeiten": Dominik verliert die Fassung

Nach der Spiel-Challenge "Vernasch mich" in Folge 4 hat Dominiks Teampartnerin Natascha endgültig die Nase voll. "So haben wir keine Chance! Ich habe langsam echt keinen Bock mehr!" Die Beauty ist sauer, denn der Fantasy-Nerd scheint mit jeder Challenge seine Probleme zu haben.

Dominik kann Nataschas Groll nur allzu gut nachvollziehen: "Ich bin der dümmste Nerd aller Zeiten! Ich hab die Challenge mal wieder vermasselt", ärgert sich der Nerd über sich selbst und bricht in Tränen aus.

Anzeige

Pool-Taufe für den Fantasy-Nerd

Der verzweifelte Nerd sucht das Gespräch mit seiner Teamkollegin, die sich etwas widerwillig darauf einlässt. "Es geht nicht, dass sich dein Kopf jedes Mal ausschaltet! Das ist deine Angst, die dich hemmt", tadelt sie Dominik. Sie will ihren Teampartner dennoch nicht aufgeben und greift zu einem letzten Mittel. "Ich will jetzt einen Befreiungsschrei von dir und dann springst du in den Pool!"

"Schubs mich ruhig", fordert Dominik seine Beauty auf, die sich nicht zweimal bitten lässt. "Wenn du da rauskommst, will ich einen neuen Dominik, der alles schafft!" Ob die Pool-Taufe seine Wirkung zeigt und aus dem schüchternen Nerd wirklich einen furchtlosen Gewinner-Typen gemacht hat?

+++ Update, 6. Juli 2023 +++

Anzeige

Anzeige

Von wegen schüchtern! Dominik ist wie ausgewechselt

"Das ist der beste Abend meines Lebens!" Eine solche Begeisterung ist man vom sonst eher zurückhaltenden Nerd Dominik weniger gewöhnt. In der 2. Folge von "Beauty & The Nerd" 2023 erwacht jedoch unverhofft der Partykater in dem 27-Jährigen.

Zusammen mit den Beautys Setty, Natascha, Jules und Beverly lässt er es sich im Whirlpool gutgehen und bekommt sogar seinen allerersten Kuss!

+++

Nerd Dominik im Interview

Dominik stellt sich bei "Beauty & The Nerd" 2023 der Herausforderung, in die Welt einer Beauty einzutauchen. Wächst der Nerd mit seiner Beauty zu einem Dreamteam zusammen? Im Interview verrät Dominik unter anderem, wie er sich seine ideale Spielpartnerin vorstellt.

Dominik, wie kommt es, dass du bei "Beauty & The Nerd" mitmachst?

Ich habe die letzten beiden Staffeln von "Beauty & The Nerd" gesehen und war begeistert. Ich habe überlegt, mich zu bewerben, war mir aber zunächst unsicher.

Was erwartest du dir von deiner Teilnahme an "Beauty & The Nerd"?

Ich erwarte eine aufregende, spaßige Zeit. Neue Bekanntschaften zu schließen und mich hoffentlich zum Positiven zu verändern. Am meisten freue ich mich auf das Umstyling.

Was macht dich zum Nerd?

Was mich zum Nerd macht: definitiv meine Vorliebe für Filme, Serien, Comic-Helden - vor allem Marvel -, Fantasy, Videospiele und Funko-Pops. Einmal im Monat gehe ich auch ins Kino, manchmal auch zwei- oder dreimal, je nachdem, was für ein Film läuft.

Wie stellst du dir deine ideale Teampartnerin vor?

Ich habe mir ehrlich gesagt keine Gedanken über meine Teampartnerin gemacht. Ich lasse mich gerne überraschen. Gleich vorab: Ich habe gegenüber Beautys keine Vorurteile.

Was möchtest du von deiner Teampartnerin mitnehmen? Was möchtest du ihr mitgeben?

Ich hoffe, dass meine Teampartnerin mir helfen kann, mich zu entwickeln. Dass ich mit ihrer Hilfe aus mir herauskomme, offener werde und nicht mehr so zurückhaltend bin. Was ich ihr so mitgeben kann, bin ich mir nicht sicher. Ich schätze mal, sehr viel aus der Welt der Nerds.

Die 4. Staffel "Beauty & The Nerd" - ab 29. Juni 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.