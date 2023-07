Das Wichtigste in Kürze Die 4. Staffel von "Beauty & The Nerd" ist gestartet. Mehr zu den Sendezeiten und Sendeterminen findest du hier.

Hier kommst du zu den Porträtseiten von Brenda und Walentina.

Welche Teams kämpfen bei "Beauty & The Nerd" 2023 um den Sieg? Hier findest du alle wichtigen Infos zu den Kandidat:innen.

Anzeige

Beauty-Küken Brenda teilt auf Instagram weiter gegen ihre Erzfeindin aus. "Beauty & The Nerd" soll dabei nicht die letzte Begegnung der beiden Diven gewesen sein.

"Ich bin eine 10 von 10!"

An gesundem Selbstbewusstsein mangelt es ihr nicht. Das Küken unter den Beautys ist sich sicher: "Durch mich ist die Staffel noch interessanter geworden."

Hauptaufreger bisher in der Staffel war natürlich ihr Beef mit Trash-Queen Walentina. Nach deren Abgang in Folge 3 feiert sich Brenda auf Social Media selbst und fordert ihre Follower:innen dazu auf, dasselbe zu tun.

In ihrer Instagram-Story adressiert sie Walentina direkt:

Ich wusste, dass du durch meine Hand fliegen wirst! Brenda

Im Clip: Zwischen Brenda und Walentina eskaliert der Badezimmer-Streit

Anzeige

Anzeige

"Du bist der Teufel": Brenda schießt weiter gegen Walentina

In ihrer Freude über Walentinas Auszug aus der "Beauty & The Nerd"-Villa kommt Brenda erst so richtig in Fahrt. Sie attackiert die Blondine online und sagt: "Gott ist auf meiner Seite und nicht auf deiner! Denn du bist der Teufel!"

Harte Worte von dem Küken. Doch die mittlerweile 20-Jährige ist nach eigenen Angaben "mit allen Wassern gewaschen" und scheut kein Wiedersehen mit Reality-Queen Walentina: "Ich freue mich schon auf eine Revanche!"

Anzeige

Will sie ihr den "Reality-Thron" streitig machen?

Damit die erhoffte zweite Runde im Streit zwischen den Beautys wirklich zustande kommt, will Brenda unbedingt "noch mehr von sich zeigen".

Ihre TV-Karriere soll nicht mit "Beauty & The Nerd" 2023 enden. Sie will es Walentina gleichtun und weiterhin im Reality-TV zu sehen sein.

"Ihr könnt euch noch auf Großes von mir freuen", kündigt Brenda an. In der "Beauty & The Nerd"-Villa wird natürlich noch so einiges von dem Beauty-Küken zu erwarten sein.

"Beauty & The Nerd" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.