"Ich verdiene mehr als jemand, der richtig studiert hat": Beauty Walentina über ihren Lifestyle

In 15 Reality-Formaten war "Beauty & The Nerd"-Kandidatin Walentina bereits zu sehen. Von sich selbst behauptet sie, mit Trash-Größen wie Claudia Obert und Kader Loth mithalten zu können. Was die 23-Jährige für ihren Traumjob als Reality-Star aufgegeben hat, liest du hier.

Ihr Markenzeichen: Drama!

Egal ob Datingshow, Promi-WG oder aktuell "Beauty & The Nerd" 2023: Die Reality-Queen ist sich für nichts zu schade. Mit ihrer direkten Art und ihrem kompromisslosen Siegeswillen eckt die Beauty jedoch auch an.

So auch bei "Beauty & The Nerd": "Die anderen Beautys sind echt zum Einschlafen", findet Walentina. Besonders mit der Beauty-Ältesten Natascha und Küken Brenda verscherzt es sich die 23-Jährige ordentlich.

"Ich klaue deren Präsenz und das stört die", fasst Walentina ihre zahlreichen Auseinandersetzungen mit anderen Show-Teilnehmer:innen zusammen.

"Das Geld schmeckt auf jeden Fall"

"Reality-Star" ist ihre Traumberufsbezeichnung. "Fürs Daten bezahlt werden, in der Sonne liegen und sich bräunen: Was will man mehr?" Dafür gab die gebürtige Essenerin sogar ihre Ausbildung zur Gymnastiklehrerin auf.

Auf Social Media lässt Walentina ihre über 150.000 Follower:innen regelmäßig an den "Vorzügen" ihres Jobs teilhaben.

"Ich verdiene, glaube ich, mehr als ein Arzt, der richtig was leistet - oder jemand, der studiert hat", plaudert Walentina ungeniert aus dem Nähkästchen. Eigentumswohnung, luxuriöser Kleinwagen, dekadente Reisen: inzwischen kein Problem mehr für das Reality-Sternchen.

Claudia Obert, Kader Loth, Elena Miras: Ich kenne die alle! Und ich kann auf jeden Fall bei denen mitmischen. Walentina

Ob Walentina ihre Reality-Laufbahn nun auch mit einem Sieg bei "Beauty & The Nerd" 2023 fortführen kann?

